Рома - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы 24.10.2024

Узнай на ISPORT.ua, кто может победить в матче итальянской и украинской команд.

В четверг, 24 октября, киевское Динамо проведет третий матч в рамках основной части Лиги Европы сезона-2024/25.

Следующим соперником команды Александра Шовковского станет итальянская Рома.

В первых двух турах киевляне не набрали ни одного очка, проиграв Лацио (0:3) и Хоффенхайму (0:2). Но и команда, за которую выступает Артем Довбик, тоже недалеко ушла, набрав всего один балл в игре с Атлетиком (1:1), потом сенсационно проиграв Эльфсборгу (0:1).

Матч Рома - Динамо пройдет в Риме на Стадио Олимпико. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Рома - Динамо

Эксперты считают, что в предстоящем противостоянии явным фаворитом будет Рома - Динамо будет выступать в роли андердога.

Прогноз букмекеров на матч Рома - Динамо

Победа Ромы - 1.61

- 1.61 Ничья - 4.20

- 4.20 Победа Динамо - 5.50

Коэффициент на то, что обе команды сумеют отличиться забитым голом, составляет 1.78. А коэффициент того, что одна из команд уйдет с поля без гола - 1.96.

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Статистика противостояния Ромы и Динамо

За всю свою историю существования команды встречались между собой всего четыре раза. И все эти игры проходили в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

Интересно, что первые два матча выиграли киевляне, а последние два - римляне.

Рома - Динамо

2 Победы 2

0 Ничьи 0

2 Поражения 2

6 Голы 6

Последний раз команды играли друг с другом 27 ноября 2007 года. Тогда они встретились в Киеве в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Этот поединок завершился разгромной победой "джаллоросси" со счетом 4:1.

Динамо - Рома 1:4

Голы: Бангура, 63 - Пануччи, 4, Жули, 32, Вучинич, 36, 78.

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 12 - 13

Удары в створ: 4 - 7

Фолы: 13 - 6

Динамо: Рыбка - Допилка, Гавранчич, Ващук, Несмачный - Гиоане, Гусев, Нинкович (Шацких, 55), Ринкон (Милевский, 69), Ротань (Белькевич, 46) - Бангура.

Рома: Дони - Пануччи, Жуан, Феррари, Тонетто - Де Росси (Баруссо, 61), Писарро, Таддеи (Эспозито, 46), Жули, Кассетти - Вучинич (Сисиньо, 84).

Предупреждения: Ващук - Кассетти.

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