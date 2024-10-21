Рома - Динамо: прогноз на матч Лиги Европы 24.10.2024
В четверг, 24 октября, киевское Динамо проведет третий матч в рамках основной части Лиги Европы сезона-2024/25.
Следующим соперником команды Александра Шовковского станет итальянская Рома.
В первых двух турах киевляне не набрали ни одного очка, проиграв Лацио (0:3) и Хоффенхайму (0:2). Но и команда, за которую выступает Артем Довбик, тоже недалеко ушла, набрав всего один балл в игре с Атлетиком (1:1), потом сенсационно проиграв Эльфсборгу (0:1).
Матч Рома - Динамо пройдет в Риме на Стадио Олимпико. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Коэффициент и ставки на матч Лиги Европы Рома - Динамо
Эксперты считают, что в предстоящем противостоянии явным фаворитом будет Рома - Динамо будет выступать в роли андердога.
Прогноз букмекеров на матч Рома - Динамо
- Победа Ромы - 1.61
- Ничья - 4.20
- Победа Динамо - 5.50
Коэффициент на то, что обе команды сумеют отличиться забитым голом, составляет 1.78. А коэффициент того, что одна из команд уйдет с поля без гола - 1.96.
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Статистика противостояния Ромы и Динамо
За всю свою историю существования команды встречались между собой всего четыре раза. И все эти игры проходили в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
Интересно, что первые два матча выиграли киевляне, а последние два - римляне.
Рома - Динамо
2 Победы 2
0 Ничьи 0
2 Поражения 2
6 Голы 6
Последний раз команды играли друг с другом 27 ноября 2007 года. Тогда они встретились в Киеве в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Этот поединок завершился разгромной победой "джаллоросси" со счетом 4:1.
Динамо - Рома 1:4
Голы: Бангура, 63 - Пануччи, 4, Жули, 32, Вучинич, 36, 78.
Владение мячом: 54% - 46%
Удары: 12 - 13
Удары в створ: 4 - 7
Фолы: 13 - 6
Динамо: Рыбка - Допилка, Гавранчич, Ващук, Несмачный - Гиоане, Гусев, Нинкович (Шацких, 55), Ринкон (Милевский, 69), Ротань (Белькевич, 46) - Бангура.
Рома: Дони - Пануччи, Жуан, Феррари, Тонетто - Де Росси (Баруссо, 61), Писарро, Таддеи (Эспозито, 46), Жули, Кассетти - Вучинич (Сисиньо, 84).
Предупреждения: Ващук - Кассетти.
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