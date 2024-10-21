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Рома - Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги Европы 24.10.2024

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция матча украинской команды в еврокубке.
Сегодня, 10:59
Динамо Киев / Getty Images
Динамо Киев / Getty Images

В четверг, 24 октября, киевское Динамо сыграет в третьем туре основной части Лиги Европы сезона-2024/25.

В этом поединке киевский коллектив встретится с итальянской Ромой с Артемом Довбиком в составе.

Обе команды после двух туров идут среди аутсайдеров основой части турнира: Динамо проиграло Лацио (0:3) и Хоффенхайму (0:2), в то время как итальянцы сыграли вничью с Атлетиком (1:1) и уступили Эльфсборгу (0:1).

Матч между Ромой и Динамо пройдет в Рима на Стадио Олимпико. Стартовый свисток поединка запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Рома - Динамо

Трансляция матча Рома - Динамо будет доступна в этой новости 24 октября и начать смотреть ее онлайн можно начиная с 19:45 по Киеву.

В Украине этот поединок в прямом эфире покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае матч будет транслировать канал MEGOGO Футбол 1.

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История противостояния Динамо и Ромы насчитывает всего четыре матча. Все они были сыграны в Лиге чемпионов в рамках группового этапа.

В 2004 году украинцы выиграли обе встречи (3:0 на выезде и 2:0 дома). Но тогда киевлянам не хватило всего одного очка, чтобы выйти в плей-офф - в итоге они отправились в Кубок УЕФА.

А спустя три года итальянцы взяли реванш, также выиграв дома и на выезде (2:0 и 4:1). Но в отличие от 2004 года, эти результаты помогли победителю выйти в 1/8 финала ервокубка.

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