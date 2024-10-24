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Рома - Динамо видео гола и лучших моментов матча 24.10.2024

Вашему вниманию обзор поединка Лиги Европы между римской и киевской командами.
Сегодня, 22:30
Рома победила Динамо / Getty Images
Рома победила Динамо / Getty Images

В четверг, 24 октября, Рома принимала на своем поле киевское Динамо в матче третьего тура основной стадии Лиги Европы.

Римская команда одержала минимальную победу над "бело-синими" благодаря голу с пенальти, который реализовал украинский нападающий "джаллоросси" Артем Довбик.

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На 23-й минуте Тарас Михавко схватил Томмазо Бальданци, когда тот вбежал в штрафную, а рефери указал на "точку". Украинский форвард ударом с одиннадцатиметровой отметки развел мяч и Руслана Нещерета по разным углам.

Вашему вниманию видео обзор матча Рома - Динамо в третьем туре Лиги Европы:

Рома - Динамо 1:0

Гол: Довбик, 23 (пен.)

Рома: Свилар - Эрмосо, Н'Дика, Анхелиньо - Челик, Ле Фе (Кристане, 53), Коне, Залевски - Балданци (Дибала, 68), Пизили (Пеллегрини, 68), Довбик (Шомуродов, 53)

Динамо: Нещерет - Биловар, Попов, Михавко - Тымчик, Михайленко (Буяльский, 81), Андриевский (Шапаренко, 63), Рубчинский (Бражко, 63), Вивчаренко - Волошин (Кабаев, 63), Герреро, (Ванат, 68)

Предупреждения: Анхелиньо, 44 - Михавко, 23, Рубчинский, 36, Кабаев, 84, Шапаренко, 90+4.

Источник: MEGOGO

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Рома - Динамо: видео гола и лучших моментов матча Лиги Европы
Рома - Динамо: видео гола и лучших моментов матча Лиги Европы

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