Динамо озвучило сроки восстановления Пихаленка

Динамо рассказало о состоянии полузащитников, который получили травмы в матче второго тура основного этапа Лиги Европы против Хоффенхайма (0:2).

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", у Александра Пихаленка диагностировали повреждение камбаловидной мышцы. На восстановление игроку потребуется три недели.

Читай также: Динамо вернулось на вершину УПЛ, победив Кривбасс

Полузащитник Владимир Бражко пока не может играть из-за трещин ребер в стадии консолидации. О сроках его реабилитации будет сообщено дополнительно.

Оба футболиста не поедут из-за повреждений в национальную сборную Украины и будут восстанавливаться в расположении клуба.

Отметим, что в нынешнем сезоне Пихаленок провел за Динамо во всех турнирах 14 матчей, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей. На счету Бражко два гола и один ассист в 12 поединках.

Ранее сообщалось, что Виталий Буяльский получил вызов в сборную Украины, а два игрока Динамо были отозваны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!