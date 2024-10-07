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Динамо озвучило сроки восстановления Пихаленка

Киевляне поделились информацией о травмированных игроках.
Сегодня, 00:58
Александр Пихаленок / Getty Images
Александр Пихаленок / Getty Images

Динамо рассказало о состоянии полузащитников, который получили травмы в матче второго тура основного этапа Лиги Европы против Хоффенхайма (0:2).

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", у Александра Пихаленка диагностировали повреждение камбаловидной мышцы. На восстановление игроку потребуется три недели.

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Полузащитник Владимир Бражко пока не может играть из-за трещин ребер в стадии консолидации. О сроках его реабилитации будет сообщено дополнительно.

Оба футболиста не поедут из-за повреждений в национальную сборную Украины и будут восстанавливаться в расположении клуба.

Отметим, что в нынешнем сезоне Пихаленок провел за Динамо во всех турнирах 14 матчей, отличившись четырьмя голами и одной результативной передачей. На счету Бражко два гола и один ассист в 12 поединках.

Ранее сообщалось, что Виталий Буяльский получил вызов в сборную Украины, а два игрока Динамо были отозваны.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Александр Пихаленок Владимир Бражко

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