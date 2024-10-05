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Буяльский получил вызов в сборную Украины - два игрока Динамо были отозваны

Ребров внес вынужденные изменения.
Сегодня, 21:30
Сергей Ребров / УАФ
Сергей Ребров / УАФ

Тренерский штаб сборной Украины произвел замены в составе на матчи Лиги наций в октябре.

Сергей Ребров вызвал в расположение команды полузащитника Динамо Виталия Буяльского и его коллегу по амплуа из Александрии Ивана Калюжного.

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В связи с повреждениями футболисты Динамо Владимир Бражко и Александр Пихаленок пропустят матчи сборной в октябре.

В октябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025. 11 октября сыграет против Грузии, а 14 - против Чехии.

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Источник: УАФ

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