Без Ярмоленко: Ребров огласил заявку сборной Украины на матчи Лиги наций

Команда проведет два поединка в октябре.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил список футболистов, вызванных им на октябрьские поединки Лиги наций-2024/25.

В заявку вошли 25 исполнителей, еще восемь игроков попали в резервный список.

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Вратари: Георгий Бущан (Динамо Киев), Анатолий Трубин (Бенфика Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин (Реал Мадрид, Испания).

Защитники: Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — Шахтер Донецк), Александр Тимчик (Динамо Киев), Богдан Михайличенко (Полесье Житомир), Виталий Миколенко (Эвертон, Англия), Илья Забарный (Борнмут, Англия), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко, Владислав Кабаев, Александр Пихаленок (все — Динамо Киев), Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Дмитрий Крыськив, Александр Зубков (все — Шахтер Донецк), Алексей Гуцуляк (Полесье Житомир) , Михаил Мудрик (Челси, Англия), Виктор Цыганков (Жирона, Испания).

Нападающие: Артем Довбик (Рома, Италия), Роман Яремчук (Олимпиакос, Греция), Владислав Ванат (Динамо Киев).

Резервный список

Дмитрий Ризнык (Шахтер Донецк), Александр Сваток (Остин, США), Александр Мартынюк (Александрия), Андрей Ярмоленко, Виталий Буяльский (оба — Динамо Киев), Артем Бондаренко, Даниил Сикан (оба — Шахтер Донецк), Александр Назаренко (Полесье Житомир).

В октябре сборная Украины проведет два матча в группе В1 Лиги наций-2024/2025. 11 октября сыграет против Грузии, а 14 - против Чехии.

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