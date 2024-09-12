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"Давайте наберемся терпения": Президент Динамо объяснил, почему Ребров должен остаться во главе сборной Украины

Игорь Суркис оценил работу в национальной команде своего бывшего подопечного.
Сегодня, 01:12
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Президент Динамо Игорь Суркис встал на защиту главного тренера сборной Украины Сергея Реброва после провального старта национальной команды в Лиге наций.

"Ребров несет ответственность, но нельзя критиковать просто потому, что хотят кого-то снять или чтобы кто-то ушел. Я вчера послушал пресс-конференцию и стоял вопрос: "Вы уйдете или нет?" Это же смешно. Почему? Потому что президент Украинской ассоциации футбола и Ребров, которых только год назад выбрали, сказали, что они будут строить вертикаль сборных. Так надо набраться терпения и подождать.

У нас молодежка досрочно вышла на Евро-2025, сборная U19 под руководством Михайленко попала в четверку сильнейших. Эти ребята в будущем заменят наших ветеранов и, я уверен, будет создана сильная сборная".

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"Но надо набраться терпения, а не винить во всем Реброва. Сегодня наша страна находится в состоянии войны, и игроки Шахтера, и футболисты Динамо не имеют времени на восстановление. Я не собираюсь быть адвокатом у Реброва, но эти разговоры об отставке, так тогда мы никогда ничего не достигнем. Правильно сказал Андрей Шевченко, что поставленная задача - попасть на чемпионат мира. Через Лигу наций или квалификацию - не имеет значения.

У меня тоже были непростые отношения с Ребровым, но он профессионал. Как был футболистом профессионалом, так и тренер он профессионал, как и Андрей Шевченко. Но президент УАФ правильно сказал, что неудачные результаты на старте Лиги наций не изменят нашу стратегию. Есть продуманная стратегия, давайте наберемся терпения и доверим эту ответственность профессионалам, а потом спросим с них.

Ребров попал на чемпионат Европы, и его все готовы были носить на руках. Проиграли румынам, но разве только главный тренер проиграл румынам? Команда проиграла", - приводит слова Суркиса FootballHub.

Ранее Ребров сделал пост в соцсети после провального старта в Лиге наций.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Сборная Украины Сергей Ребров Игорь Суркис

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