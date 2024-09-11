"Хочу извиниться": Ребров сделал пост в соцсети после провального старта в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров извинился перед болельщиками за поражения от Албании и Чехии в стартовых турах Лиги наций.

Специалист опубликовал пост на своей странице в Instagram.

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"К сожалению, крайне неудачный сентябрьский сбор. Два поражения оставляют нам много работы этой осенью.

Благодарю болельщиков, создавших прекрасную атмосферу на обоих поединках, даже в номинально выездном против Чехии. Нам всем очень неприятно подводить вас, поэтому могу только извиниться за то, что мы не смогли порадовать вас лучшими результатами и попросить сохранить вашу веру в нас.

Хочется эти негативные эмоции превратить в мотивацию в октябрьские домашние поединки, которые будут очень важны, чтобы исправить ситуацию в группе".

Ранее Шевченко высказался о работе Реброва на старте Лиги наций.

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