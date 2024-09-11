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"Видим перспективы и полностью доверяем Реброву": Шевченко - о выступлениях сборной Украины

Президент УАФ рассказал о главной цели национальной команды на двухлетний цикл.
Сегодня, 17:48
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко поделился мыслями о сентябрьских матчах молодежной и национальной сборных Украины.

По его словам, провальный старт главной команды страны в Лиге наций никак не повлияет на тренера Сергея Реброва, которому полностью доверяют.

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"Хочу поздравить молодежную сборную Украины (U-21) с выходом на чемпионат Европы. Команда Унаи Мельгосы показывает очень хороший результат в группе, выиграв все матчи.

Благодарен Сергею Реброву, под руководством которого мы видим прогресс в работе и результатах всей вертикали сборных.

Впереди у нас кроме молодежного Евро - чемпионат мира (U-20), куда пробилась команда Дмитрия Михайленко. Вместе с выходом на Евро взрослой сборной мы имеем комплексный успех в работе тренерской команды, которая сейчас работает с нашими сборными.

Поэтому мы видим перспективы в выбранном векторе работы и полностью доверяем Сергею Реброву. У него есть карт-бланш на воплощение идей и эксперименты.

Неудачные результаты на старте Лиги наций не изменят нашу стратегию. Задача УАФ - способствовать выполнению глобальной цели - выходу национальной сборной на чемпионат мира. Мы только на старте двухлетнего цикла и оцениваем работу сборных комплексно. Впереди у Сергея Реброва и его команды много работы, и мы продолжаем его поддерживать", - приводит слова Шевченко официальный сайт УАФ.

Напомним, что после двух поражений от Албании и Чехии на старте Лиги наций сборная Украины занимает последнее место в своей группе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Андрей Шевченко Сергей Ребров Лига наций

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