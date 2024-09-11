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Лига наций: турнирная таблица группы Украины

ISPORT.UA следит за положением Украины в группе С, лиги B.
Сегодня, 10:08
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В розыгрыше Лиги наций-2024/25 Украина оказалась в Лиге B, группе С.

Вместе с "желто-синими" в эту группу попали сборные Грузии, Албании и Чехии. Все команды сыграют между собой по два раза 

Сборная, занявшая первую строчку проходит сразу в Лигу А, второе место попадет в стыковые матчи за проход в Лигу А, третье - в стыковые за вылет в Лигу С  а последнее место сразу вылетает в Лигу С.

Положение команд в группе С

После двух туров в группу лидирует сборная Грузии, которая одержала две победы в двух турах.

Албания и Чехия находятся на втором и третьем месте соответственно, имея по одной победе на своей счету. А Украина с нулем очков занимает последнюю строчку.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины

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