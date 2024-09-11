Лига наций: турнирная таблица группы Украины
ISPORT.UA следит за положением Украины в группе С, лиги B.
В розыгрыше Лиги наций-2024/25 Украина оказалась в Лиге B, группе С.
Вместе с "желто-синими" в эту группу попали сборные Грузии, Албании и Чехии. Все команды сыграют между собой по два раза
Сборная, занявшая первую строчку проходит сразу в Лигу А, второе место попадет в стыковые матчи за проход в Лигу А, третье - в стыковые за вылет в Лигу С а последнее место сразу вылетает в Лигу С.
Положение команд в группе С
После двух туров в группу лидирует сборная Грузии, которая одержала две победы в двух турах.
Албания и Чехия находятся на втором и третьем месте соответственно, имея по одной победе на своей счету. А Украина с нулем очков занимает последнюю строчку.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!