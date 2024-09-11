Ребров - о поражении Украины: Сегодня к игрокам нет никаких замечаний

Сборная Украины потерпела второе поражение подряд в рамках Лиги наций-2024/25, проиграв в матче с Чехией со счетом 2:3.

После данного поединка главного тренера "желто-синих" Сергея Реброва спросили, что происходит с командой, которая не может набрать хотя бы одно очко.

"А что происходит со сборной? Меня не все устраивает, но сегодня нет никаких замечаний. Я благодарен игрокам, но мы играли против очень сильной сборной, которая играла дома".

"Не знаю, где были вы (обращается к журналисту). Мы готовились, играли. Считаю, что готовились очень хорошо, а ребята продемонстрировали большее желание, больше пытались выиграть игру, чем против Албании", - сказал Ребров.

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Напомним, что в параллельном матче молодежная сборная Украины удержала победу над одногодками из Северной Ирландии в рамках квалификации Евро-2025.

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