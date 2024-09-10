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Чехия - Украина: видео голов матча Лиги наций 10.09.2024

Украинская команда не смогла набрать три очка в игре с достойным соперником.
Вчера, 23:58
Чехия - Украина / Getty Images
Чехия - Украина / Getty Images

Во вторник, 10 сентября, в Праге в рамках второго тура Лиги наций-2024/25 встречались сборные Чехии и Украины.

На 20-й минуте матча хозяева поля вышли вперед. Украинцы плохо сыграли в обороне, позволив сопернику выполнить передачу, которую замкнул Павел Шульц.

Видео гола Павела Шульца:

Ближе к концу первого тайма гости восстановили паритет. Николай Шапаренко исполнил навес, который ударом головой замкнул Владислав Ванат.

Видео гола Владислава Ваната:

Но на перерыв Чехия все же ушла в качестве лидера. Оборона "сине-желтых" не смогла далеко вынести мяч из своей штрафной. Павел Шульц подобрал его и нанес удар в дальний угол.

Видео второго гола Павела Шульца:

За десять минут до конца основного времени Томаш Соучек реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в исполнении Николая Матвиенко.

Видео гола Томаша Соучека:

Вскоре Георгию Судакову удалось отыграть один мяч, замкнув головой, как и Ванат, навес с фланга.

Видео гола Георгия Судакова:

Чехия - Украина 3:2
Голы: Шульц, 21, 45+2, Соучек, 79 (пен.) - Ванат, 37, Судаков, 84.

Ожидаемые голы (xG): 1.97 - 1.71
Владение мячом: 40% - 60%
Удары: 13 - 16
Удары в створ: 6 - 4
Фолы: 17 - 15

Чехия: Коварж - Витик, Крейчи, Зелены - Цоуфал, Соучек, Черв (Крал, 89), Провод (Лингр, 65) - Черны (Гложек, 65), Хоры (Шик, 80), Шульц (Кушей, 80).

Украина: Трубин - Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Степаненко (Малиновский, 79), Шапаренко (Судаков, 68), Зинченко (Пихаленок, 84) - Ярмоленко (Цыганков, 68), Ванат (Яремчук, 79), Мудрик.

Предупреждения: Крейчи, Витик, Черны, Соучек, Зелены - Судаков, Яремчук.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Чехии

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Чехия - Украина 3:2 видео голов матча Лиги наций
Чехия - Украина 3:2 видео голов матча Лиги наций

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