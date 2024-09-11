"Мы подвели Украину": Судаков отреагировал на поражение от Чехии
Украинец призвал к едности после провального старта в Лиге наций.
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков извинился за неудачный старт команды в Лиге наций.
Футболист сделал пост в Instagram, где обратился к болельщикам.
"Мы подвели нашу страну, и я приношу свои извинения за это. Мы всегда делаем все возможное для своей страны, и должны оставаться едиными.
Еще длинный путь впереди, и мы знаем, что нам нужно работать гораздо лучше".
Ранее сообщалось, что украинская чемпионка US Open посетила матч Украины против Чехии.
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