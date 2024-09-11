"Мы подвели Украину": Судаков отреагировал на поражение от Чехии

Украинец призвал к едности после провального старта в Лиге наций.

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков извинился за неудачный старт команды в Лиге наций.

Футболист сделал пост в Instagram, где обратился к болельщикам.

"Мы подвели нашу страну, и я приношу свои извинения за это. Мы всегда делаем все возможное для своей страны, и должны оставаться едиными.

Еще длинный путь впереди, и мы знаем, что нам нужно работать гораздо лучше".

Ранее сообщалось, что украинская чемпионка US Open посетила матч Украины против Чехии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!