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"Мы подвели Украину": Судаков отреагировал на поражение от Чехии

Украинец призвал к едности после провального старта в Лиге наций.
Сегодня, 17:30
Георгий Судаков / Getty Images
Георгий Судаков / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков извинился за неудачный старт команды в Лиге наций.

Футболист сделал пост в Instagram, где обратился к болельщикам.

"Мы подвели нашу страну, и я приношу свои извинения за это. Мы всегда делаем все возможное для своей страны, и должны оставаться едиными.

Еще длинный путь впереди, и мы знаем, что нам нужно работать гораздо лучше".

Ранее сообщалось, что украинская чемпионка US Open посетила матч Украины против Чехии.

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