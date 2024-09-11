Украинская чемпионка US Open посетила матч Украины против Чехии

Во вторник, 10 сентября, сборная Украины провела матч против Чехии в рамках Лиги наций.

Поединок завершился поражанием команды Сергея Реброва - 2:3.

На матче, который проходил в Праге на стадионе Fortuna Arena, присутствовала украинская чемпионка US Open 2024 в парном разряде Людмила Киченок.

Девушка посетила поединок вместе со своим женихом Стасом Хмарским.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Чехия - Украина.

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