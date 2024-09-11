Украинская чемпионка US Open посетила матч Украины против Чехии
Киченок не принесла удачу команде Реброва.
Во вторник, 10 сентября, сборная Украины провела матч против Чехии в рамках Лиги наций.
Поединок завершился поражанием команды Сергея Реброва - 2:3.
На матче, который проходил в Праге на стадионе Fortuna Arena, присутствовала украинская чемпионка US Open 2024 в парном разряде Людмила Киченок.
Девушка посетила поединок вместе со своим женихом Стасом Хмарским.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Чехия - Украина.
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