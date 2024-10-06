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Динамо - Кривбасс 2:1: обзор матча и результат игры 06.10.2024

Киевляне быстро обеспечили себе комфортное преимущество, а соперник довольствовавлся только автоголом.
Сегодня, 19:59
Динамо обыграло Кривбасс / ФК Кривбасс / ФК Динамо Киев
Динамо обыграло Кривбасс / ФК Кривбасс / ФК Динамо Киев

В воскресенье, 6 октября, Динамо принимало на своем поле Кривбасс в заключительном матче девятого тура украинской Премьер-лиги.

Команда Александра Шоковского вернула себе лидирующую позицию в чемпионате, сумев одолеть криворожского соперника со счетом 2:1.

Источник: ФК Динамо Киев

Все голы в поединке оппоненты забили в первом тайме. Динамо открыло счет уже на пятой минуте, когда Валентин Рубчинский, завершая в касание прострел с правого фланга, попал в защитника, но сам же удачно сыграл на добивании.

А удвоить преимущество "бело-синие" смогли к середине тайма. Денис Кузык сыграл в своей штрафной рукой - киевляне получили право на пенальти, который реализовал Виталий Буяльский.

Источник: ФК Динамо Киев

Отквитать один мяч гостям удалось благодаря автоголу перед самым перерывом. Тарас Михавко после подачи со штрафного с левого фланга срезал мяч в собственные ворота.

Динамо набрало 22 очка и вернулось на первое место в турнирной таблице УПЛ. Кривбасс с 11 баллами занимает восьмую позицию.

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Статистика матча Динамо - Кривбасс девятого тура чемпионата Украины

Динамо - Кривбасс 2:1

Голы: Рубчинский, 5, Буяльский, 25 (пен.) - Михавко, 45+3 (аг)

Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 7 - 5
Удары в створ: 3 - 1
Угловые: 5 - 4
Фолы: 16 - 9

Динамо: Бущан - Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко - Михайленко, Рубчинский (Андриевский, 79) - Ярмоленко (Кабаев, 62), Буяльский (Шапаренко, 62), Брагару (Волошин, 79) - Герреро (Ванат, 87).

Кривбасс: Клищук - Бандейра (Понедельник, 46), Романчук, Драмбаев, Д. Кузик - Бизимана (Илич, 67), Вакулко - Задерака, Лунев (Аморозо, 31), Микитишин (По, 46, Каменский, 78) - Соса.

Предупреждения: Ярмоленко, Андриевский - По, Бизимана, Аморозо.

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