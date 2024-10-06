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Шахтер - ЛНЗ 5:1: обзор матча и результат игры 06.10.2024

Голевые подвиги полузащитника "горняков" принесли команде убедительную победу.
Сегодня, 17:25
Шахтер с покером Судакова разгромил ЛНЗ / ФК Шахтер Донецк
Шахтер с покером Судакова разгромил ЛНЗ / ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 6 октября, Шахтер принимал во Львове ЛНЗ в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

Команда Марино Пушича уверенно разобралась с черкасским соперником, одержав разгромную победу со счетом 5:1, а героем противостояния стал Георгий Судаков, который оформил покер.

Источник: ФК Шахтер Донецк

При этом полузащитник "горняков" еще и поучаствовал во всех забитых мячах своей команды. Сначала на 13-й минуте Судаков вывел хозяев поля вперед, завершив результативным ударом комбинационную атаку, а в середине первого тайма после его разрезающей передачи отличился Александр Зубков.

После перерыва Судаков быстро записал на свой счет еще три гола, оформив в сумме покер. До разгромного результат в поединке хавбек "горняков" довел на 50-й минуте, после без помех пробил из района одиннадцатиметровой отметки после передачи Невертона, а завершил свою голевую феерию, успешно сыграв на добивании после прострела от Азарови.

Источник: ФК Шахтер Донецк

Гости сумели ответить лишь одним голом - Шота Ноникашвили со второго раза переиграл Дмитрия Ризныка ударом с одиннадцатиметровой отметки. С первой попыткой голкипер справился, но вышел за линию, из-за чего пришлось перебивать.

Читай также: Судаков стал первым футболистом за последние 6 сезонов, который сделал покер в УПЛ

Шахтер набрал 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. ЛНЗ с 12-ю баллами идет седьмым.

Статистика матча Шахтер - ЛНЗ девятого тура чемпионата Украины

Шахтер - ЛНЗ 5:1

Голы: Судаков, 13, 50, 53, 57, Зубков, 27 - Ноникашвили 62 (пен.)

Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 6 - 1
Удары в створ: 6 - 1
Угловые: 5 - 2
Фолы: 11 - 5

Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азарови - Бондаренко (Марлон, 68), Крыськив (Назарина, 80), Судаков - Зубков (Педриньо да Силва, 73), Траоре (Эгиналду, 68), Кевин (Невертон, 46).

ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Салиху, Муравский, Г. Пасич (Норенков, 79) - Яшари, Ноникашвили - Олейник (Наумец, 63), Молло (Бар, 63), Авагимян (Халайла, 63) - Момо.

Предупреждения: Конопля, Марлон - Момо.

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