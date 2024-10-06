Шахтер - ЛНЗ 5:1: обзор матча и результат игры 06.10.2024
В воскресенье, 6 октября, Шахтер принимал во Львове ЛНЗ в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.
Команда Марино Пушича уверенно разобралась с черкасским соперником, одержав разгромную победу со счетом 5:1, а героем противостояния стал Георгий Судаков, который оформил покер.
При этом полузащитник "горняков" еще и поучаствовал во всех забитых мячах своей команды. Сначала на 13-й минуте Судаков вывел хозяев поля вперед, завершив результативным ударом комбинационную атаку, а в середине первого тайма после его разрезающей передачи отличился Александр Зубков.
После перерыва Судаков быстро записал на свой счет еще три гола, оформив в сумме покер. До разгромного результат в поединке хавбек "горняков" довел на 50-й минуте, после без помех пробил из района одиннадцатиметровой отметки после передачи Невертона, а завершил свою голевую феерию, успешно сыграв на добивании после прострела от Азарови.
Гости сумели ответить лишь одним голом - Шота Ноникашвили со второго раза переиграл Дмитрия Ризныка ударом с одиннадцатиметровой отметки. С первой попыткой голкипер справился, но вышел за линию, из-за чего пришлось перебивать.
Читай также: Судаков стал первым футболистом за последние 6 сезонов, который сделал покер в УПЛ
Шахтер набрал 16 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. ЛНЗ с 12-ю баллами идет седьмым.
Статистика матча Шахтер - ЛНЗ девятого тура чемпионата Украины
Шахтер - ЛНЗ 5:1
Голы: Судаков, 13, 50, 53, 57, Зубков, 27 - Ноникашвили 62 (пен.)
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 6 - 1
Удары в створ: 6 - 1
Угловые: 5 - 2
Фолы: 11 - 5
Шахтер: Ризнык - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азарови - Бондаренко (Марлон, 68), Крыськив (Назарина, 80), Судаков - Зубков (Педриньо да Силва, 73), Траоре (Эгиналду, 68), Кевин (Невертон, 46).
ЛНЗ: Кучеренко - Путря, Салиху, Муравский, Г. Пасич (Норенков, 79) - Яшари, Ноникашвили - Олейник (Наумец, 63), Молло (Бар, 63), Авагимян (Халайла, 63) - Момо.
Предупреждения: Конопля, Марлон - Момо.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!