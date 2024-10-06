Судаков стал первым футболистом за последние 6 сезонов, который сделал покер в УПЛ

В рамках 8-го тура УПЛ Шахтер принимает ЛНЗ.

Главным героем поединка для "горняков" стал Георгий Судаков. Лидер донецкого клуба отметился четырьмя голами в этом матче.

Судаков забивал на 13-ой, 50-ой, 53-ой и 57-ой минутах матча.

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Георгий стал первым футболистом, которому удалось сделать покер в матче УПЛ с 2017 года. До полузащитника последним это делал Станислав Кулиш, отметившись четырьмя голами в ворота луцкой Волыни.

На момент написания новости в матче продолжается второй тайм. Счет - 5:1 в пользу подопечных Марино Пушича.

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