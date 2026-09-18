Эмери объяснил отсутствие игрового времени у Гарначо

Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери прокомментировал отсутствие Алехандро Гарначо.

Напомним, что бирмингемцы арендовали аргентинца у Челси с выкупом при определенных обстоятельствах.

При этом в текущем сезоне Гарначо трижды вышел на замену в концовке и трижды остался на лавке. По словам Эмери, игроку предстоит еще много работать над собой.

Ему нужно продолжать работать. Работать, работать, тренироваться, работать. А когда появится возможность выйти на поле — стараться сыграть хорошо. Он прогрессирует, но сейчас у нас есть игроки, которые выглядят предпочтительнее. Джордж Хеммингс играет превосходно. Алиссон тоже хорошо все понимает и дает нам именно то, что нужно. Мбайе тоже хорошо себя проявил. Хотим создать конкурентоспособную команду, где игроки борются за место в составе, соответствуя нашему стилю игры. Гарначо немного отстает из-за обстоятельств, возникших во время предсезонки. Нужно набраться терпения и дать ему столько времени, сколько потребуется

Ранее также Килиан Мбаппе назвал самую сложную вещь в футболе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!