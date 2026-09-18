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Конгресс IBU принял решение по росии и белоруси

Решение об отстранении осталось в силе.
Сегодня, 13:50       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

В пятницу, 18 сентября, прошел очередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU).

Одним их ключевых вопросов, которые рассматривалось, были санкции касательно росии и белоруси.

Напомним, что ранее ряд федераций снял ограничения с выступлений спортсменов террористов согласно рекомендациям МОК.

Позиция IBU осталась неизменной. Росияне и белорусы не смогут принимать участия в соревнованиях под эгидой Союза. Ограничение останется до завершения войны.

Таким образом террористы не выступят на Кубке мира, Кубке IBU и Олимпийских играх.

Ранее также Ярослава Маугичх раскритиковала возвращение росиян на международную арену.

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