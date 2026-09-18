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Сокол уверенно вышел в финал Кубка Украины

В полуфинальном матче команда во второй раз за два дня обыграла Богуславских Шершней — 7:2.
Сегодня, 16:33       Автор: Сергей Носенко
Сокол
Сокол

Киевляне мощно начали встречу и уже в первые семь минут дважды поразили ворота соперника. Отличились Захаров и Чердак.

Во втором периоде Сокол продолжил контролировать игру и забросил еще три шайбы. Дубль оформил Чердак, а также отличились Тимченко и Тищенко. Шершни ответили одной шайбой Цюры.

В третьем периоде киевляне довели преимущество до пяти голов. Бородай и Жеребко забросили по шайбе, после чего Богуславские Шершни смогли лишь сократить отставание усилиями Плесовских.

Кубок Украины. Полуфинал

Шершни — Сокол — 2:7 (0:2, 1:3, 1:2)

Шайбы: Захаров (Ратушный, Бородай), 4:06 — 0:1; Чердак (Мазур, Толстушко), 6:37 — 0:2; Чердак (Янишевский), 24:45 — 0:3; Тимченко (Бородай, Толстушко), 24:57 — 0:4; Цюра (Колинько, Аксьонов), 26:27 — 1:4; Тищенко (Янишевский, Толстушко), 33:53 — 1:5; Бородай (Захаров), 48:43 — 1:6; Жеребко Д. (Кальсин, Рымарь), 50:29 — 1:7; Плесовских, 55:03 — 2:7.

Напомним, Кременчуг разгромил Днепр и начал защиту Кубка Украины с крупной победы.

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