Кременчуг разгромил Днепр и начал защиту Кубка Украины с крупной победы

Действующий обладатель Кубка Украины по хоккею успешно начал защиту титула в новом розыгрыше турнира.

Действующий обладатель Кубка Украины по хоккею, Кременчуг, успешно начал защиту титула в новом розыгрыше турнира. В стартовом матче группового этапа команда разгромила херсонский Днепр со счетом 9:2.

Кременчуг захватил инициативу уже в стартовом периоде и после 20 минут вел в счете 2:1. Во второй двадцатиминутке хозяева льда устроили настоящий бенефис, забросив в ворота соперника 5 шайб и пропустив лишь одну. В заключительном периоде кременчужане окончательно сняли все вопросы, установив итоговый разгромный результат.

Главным героем встречи стал Никита Кругляков, оформивший хет-трик. Также дублем в составе победителей отличился Никита Бондарь.

Кременчуг — Днепр — 9:2 (2:1, 5:1, 2:0)

Шайбы Кременчуга: Попережай (04:20), Поляков (09:31), Кругляков (17:02, 44:20, 55:00), Брага (30:32), Кривошапкин (35:15), Бондарь (две шайбы в третьем периоде).

Шайбы Днепра: Степанюк (17:02), Делий (в третьем периоде).

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