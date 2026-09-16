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Футбол

Мальдера объяснил, почему Ярмолюк не сыграет за сборную Украины

Главный тренер команды Андреа Мальдера рассказал, почему полузащитник Брентфорда Егор Ярмолюк не поможет сборной Украины в ближайших матчах.
Сегодня, 18:26       Автор: Сергей Носенко
Егор Ярмолюк / Getty Images
Егор Ярмолюк / Getty Images

Главный тренер команды Андреа Мальдера рассказал, что футболист пока не набрал оптимальные физические кондиции из-за проблем со здоровьем.

По словам наставника, речь идет о хронической проблеме с ногой. При этом специалист подчеркнул, что ее нельзя назвать обычной травмой.

"Мы были в контакте с ним на протяжении последних 10 дней, а также наши медицинские штабы. У него хроническая проблема с ногой. Это не травма в классическом виде. Возможно, я буду использовать термин, не совсем корректный с медицинской точки зрения, — воспаление", — сказал Мальдера в комментарии Суспильне Спорт.

В Брентфорде рассчитывают решить проблему с помощью лечения. Сам Ярмолюк, по словам тренера сборной, хотел приехать в расположение национальной команды, однако сейчас это не было оптимальным вариантом.

"Ему очень жаль, он очень хочет играть за сборную. Сейчас медицинский штаб Брентфорда попробует вылечить его, возможно, какими-то препаратами, чтобы он был готов к ноябрю. Я не хотел его заставлять, чтобы он плохо себя чувствовал в следующие месяцы.

Напомним, стал известен список вызванных игроков сборной Украины на матчи Лиги наций 2026/27.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андреа Мальдера ЕГОР ЯРМОЛЮК

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