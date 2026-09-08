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Новый тренер сборной Украины оригинально обратился к фанатам

Главный тренер сборной Украины записал обращение к болельщикам и призвал их прийти на октябрьские матчи команды в Трнаве.
Сегодня, 13:45       Автор: Сергей Носенко
Андреа Мальдера / Getty Images
Андреа Мальдера / Getty Images

Главный тренер национальной команды Украины Андреа Мальдера обратился к болельщикам украинской на украинском языке. Итальянский специалист призвал поклонников поддержать команду во время ближайших домашних матчей Лиги наций.

“Всем привет! До наших матчей Лиги наций осталось меньше месяца. Нам очень нужна ваша поддержка, ведь победить мы можем только вместе. Поэтому покупайте билеты по ссылке и приходите на стадион в желтом”, — сказал Мальдера.

Ближайшие номинально домашние матчи украинцы проведут в словацкой Трнаве. 2 октября команда Мальдеры сыграет с Северной Ирландией, а 5 октября встретится с Венгрией. Оба поединка состоятся на стадионе имени Антона Малатинского.

Для болельщиков доступен и единый абонемент на оба матча. По данным билетного сервиса, стоимость такого абонемента составляет от 40 до 167 евро.

Перед двумя домашними встречами украинскую сборную ждут выездные поединки. 25 сентября сине-желтые сыграют с Венгрией в Будапеште, а 28 сентября встретятся с Грузией в Тбилиси. Эти матчи станут первыми для Украины в новом розыгрыше Лиги наций.

Ранее стало известно о ситуации с одним из нападающих сборной Украины — Романом Яремчуком, который получил возможность вернуться в состав греческого Олимпиакоса.

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