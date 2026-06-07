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Футбол

Тренер сборной Украины назвал стартовый состав на товарищеский матч с Данией

Украинцы проведут гостевой спарринг с датчанами.
Сегодня, 18:28       Автор: Игорь Мищук
Украина сыграет с Данией / УАФ
Украина сыграет с Данией / УАФ

В воскресенье, 7 июня, сборная Украины встретится на выезде в товарищеском матче с Данией.

Перед игрой главный тренер "сине-желтых" Андреа Мальдера огласил стартовый состав украинской национальной команды на будущий поединок.

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Украина: Трубин, Забарный, Сарапий, Матвиенко, Миколенко, Назарина, Очеретько, Цыганков, Судаков, Малиновский, Яремчук.

Запасные: Ермаков, Нещерет, Михавко, Романчук, Бондарь, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Довбик, Игнатенко, Назаренко, Пономаренко, Бондаренко, Синчук.

Товарищеский матч Дания - Украина состоится в Оденсе и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Ранее Мальдера высказался о подготовке к матчу с Данией.

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