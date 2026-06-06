"Нет никаких травм": Мальдера озвучил причину отсутствия Лунина в сборной Украины

Тренер "сине-желтых" объяснил, почему голкипер не прибыл на вызов в национальную команду.

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера перед товарищеским матчем с Данией прокомментировал отсутствие на тренировочном сборе вратаря мадридского Реала Андрея Лунина.

Ранее 27-летний голкипер "сливочных" получил вызов в национальную команду на спарринги с поляками и датчанами, однако в расположение "сине-желтых" так и не прибыл.

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Как заявил наставник украинской сборной, Лунин не смог приехать на тренировочный сбор из-а определенных нерешенных вопросов в клубе.

"Лунин хотел приехать, я общался с ним по телефону. У него нет никаких травм, но существуют определенные вопросы, связанные с его клубом. Ничего серьезного не произошло, просто некоторые детали не совпали, и мы вместе решили, что он не приедет. Конечно, ему было очень жаль", - сказал Мальдера.

Товарищеский матч Дания - Украина будет сыгран в воскресенье, 7 июня, в Оденсе и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, на ISPORT доступно расписание и результаты матчей сборной Украины.

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