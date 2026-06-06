"Результат важен, но важнее - путь": Мальдера высказался о подготовке к матчу с Данией

Тренер сборной Украины рассказал, что ожидает увидеть в исполнении команды в спарринге.

Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера поделился мыслями о товарищеском матче против Дании.

Наставник "сине-желтых" высказался о настрое национальной команды на будущее противостояние с датчанами.

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"Я бы хотел, чтобы команда продолжала играть с таким настроением и таким характером. И продолжать давать максимум всех своих технических качеств. В спорте результат всегда важен. Но важнее - это путь. Конечно, мы должны смотреть на то, что сейчас. Но также важно смотреть туда, куда мы хотим прибыть.

Результат должен являться следствием качества нашей игры. Головы игроков кипят после наших встреч, после теоретических занятий. Они большие молодцы, они слушают все, что я им говорю. И это самое важное.

Роль Малиновского в сборной? Руслан такой же, как и другие игроки, которых я уже знал раньше. Он, конечно, очень ценен для нашей команды. Но он не отличается от остальных игроков. Они все очень важны. И нет кого-то более важного, чем другой, только потому, что я уже был с ним знаком. Естественно, его качества будут нам очень помогать в сборной. И мы очень рады, что он присоединился к нам.

Я учу украинский язык. Между прочим, мой переводчик будет моим преподавателем, начиная с июля. Я сейчас знаю "борщ", "дякую". К счастью, футбол - это интернациональный язык, который понимают все. Но я начну подробнее учить украинский язык. Мне нравится учить языки. И это тоже поможет мне лучше понимать людей", - сказал Мальдера на пресс-конференции.

Товарищеский матч Дания - Украина состоится в воскресенье, 7 июня, в Оденсе и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Напомним, также Мальдера озвучил причину отсутствия голкипера Андрея Лунина в сборной Украины.

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