iSport.ua
Русский Українська
Футбол

“Главное не останавливаться”: Андрей Ярмоленко отреагировал на неудачный старт Динамо в УПЛ

Вингер киевского гранда прокомментировал последние осечки бело-синих в чемпионате Украины.
Сегодня, 10:58       Автор: Сергей Носенко
Андрей Ярмоленко / Getty Images
Андрей Ярмоленко / Getty Images

Атакующий полузащитник киевского Динамо Андрей Ярмоленко прервал молчание на фоне неубедительных результатов столичного клуба на старте нового сезона. Опытный футболист опубликовал специальную видеоподборку моментов с последнего поединка против черкасского ЛНЗ и поделился своими мыслями относительно текущего игрового спада команды.

В своем обращении к преданным болельщикам и партнерам по раздевалке вингер подчеркнул важность сохранения психологической устойчивости. Ярмоленко выразил уверенность в том, что черная полоса обязательно закончится, если коллектив продолжит максимально выкладываться на тренировках.

“Неудачи – это тоже часть футбола. Такое может случиться с каждым. Главное – не останавливаться. Работать дальше, становиться лучше и быть готовым к следующему моменту. Ведь следующий шанс обязательно будет”, — написал Ярмоленко.

Напомним, 6 сентября Динамо с отмененным голом не смогло обыграть ЛНЗ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев Андрій Ярмоленко

Статьи по теме

УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
Георгий Бущан снова будет защищать родные ворота Георгий Бущан снова будет защищать родные ворота
Моя скорость станет настоящей угрозой: новичок Динамо сделал заявление после трансфера Моя скорость станет настоящей угрозой: новичок Динамо сделал заявление после трансфера
Динамо усилилось 21-летним вингером Кеассе Ба из швейцарской Лозанны Динамо усилилось 21-летним вингером Кеассе Ба из швейцарской Лозанны

Видео

Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем
Дюбуа и Уордли устроили первую дуэль взглядов перед реваншем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: старт Лиги чемпионов, матчи Реала, Манчестер Сити, Боруссии Дортмунд
просмотров
Свитолина пробилась в третий круг US Open
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей седьмого тура
просмотров
Костюк выбила "нейтралку" в третьем круге US Open-2026
просмотров

Последние новости

Футбол10:58
“Главное не останавливаться”: Андрей Ярмоленко отреагировал на неудачный старт Динамо в УПЛ
Водные10:24
“Он был на двух родах”: Рыбачок рассказала о роли мужа в возвращении в спорт
Футбол10:07
Арсенал готовит рекордный контракт для Райса
Теннис09:34
Калинина выбыла в третьем круге парного US Open: Украина больше не представлена в турнире
Другие08:47
“Я вернусь”: олимпийская чемпионка завершила сезон из-за сотрясения мозга
Лига Чемпионов08:40
Лига чемпионов, анонс 1-го игрового дня: Реал против Интера, Ман Сити в Португалии
Европа08:20
Футбол сегодня: старт Лиги чемпионов, матчи Реала, Манчестер Сити, Боруссии Дортмунд
Вчера, 23:48
Европа23:48
Астон Вилла потеряла из-за травмы новичка, еще не успевшего дебютировать за команду
Бокс22:50
Бокс: расписание боев
Бокс22:45
"Собираюсь продемонстрировать класс": Дюбуа раскрыл свой план на реванш с Уордли
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK