“Главное не останавливаться”: Андрей Ярмоленко отреагировал на неудачный старт Динамо в УПЛ

Атакующий полузащитник киевского Динамо Андрей Ярмоленко прервал молчание на фоне неубедительных результатов столичного клуба на старте нового сезона. Опытный футболист опубликовал специальную видеоподборку моментов с последнего поединка против черкасского ЛНЗ и поделился своими мыслями относительно текущего игрового спада команды.

В своем обращении к преданным болельщикам и партнерам по раздевалке вингер подчеркнул важность сохранения психологической устойчивости. Ярмоленко выразил уверенность в том, что черная полоса обязательно закончится, если коллектив продолжит максимально выкладываться на тренировках.

“Неудачи – это тоже часть футбола. Такое может случиться с каждым. Главное – не останавливаться. Работать дальше, становиться лучше и быть готовым к следующему моменту. Ведь следующий шанс обязательно будет”, — написал Ярмоленко.

Напомним, 6 сентября Динамо с отмененным голом не смогло обыграть ЛНЗ.

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