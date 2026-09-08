“Я вернусь”: олимпийская чемпионка завершила сезон из-за сотрясения мозга

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Тара Дэвис-Вудхолл завершила свой сезон после того, как из-за тяжелого сотрясения мозга, полученного в автомобильной аварии, не смогла не смогла подготовиться к новому финальному турниру сезона World Athletics — Ultimate Championship.

“После тщательного обсуждения с моей командой мы решили завершить сезон 2026 года”, — написала в социальных сетях золотая медалистка Парижских игр Дэвис-Вудхолл. — “Это больно. Мне грустно, разочарованно и просто больно из-за всего этого. Я знаю, что это должно быть частью моей истории. Для этого должна быть причина... Я вернусь”.

Перед травмой Дэвис-Вудхолл находилась в отличной форме. 14 июня она прыгнула 7,20 м — лучший результат мирового сезона на тот момент и личный рекорд спортсменки.

Напомним, 27-летняя американка на прошлой неделе рассказала, что получила травму в результате лобового столкновения, когда ехала на тренировку. По ее словам, она двигалась со скоростью около 20 миль в час на парковке, когда другой автомобиль, выезжавший с места стоянки, внезапно вывернул на ее полосу.

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