iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Мультиспортивный Евро-2022: Старикова завоевала бронзу в кейрине

ISPORT рассказывает о результатах украинских спортсменов на мультиспортивном чемпионате Европы за 16 августа.
Вчера, 19:38
Елена Старикова завоевала бронзу / Getty Images
Елена Старикова завоевала бронзу / Getty Images
0 0 0

В немецком городе Мюнхен проходит специальный турнир - чемпионат Европы сразу по нескольким видам спорта. Участие в нем принимает большое количество украинских спортсменов.

ISPORT рассказывает о результатах украинцев за 16 августа.

Читай также: Новый аналог Олимпийских игр: что нужно знать о Мультиспортивном Евро-2022

Настольный теннис (одиночницы, групповой раунд)
Татьяна Биленко выиграла решающий матч группового этапа и вышла в основной раунд турнира.

Легкая атлетика (прыжки в длину, квалификация)
Марина Бех-Романчук с третьей попытки со вторым результатом в квалификации (6.87 м) отобралась в финал соревнований, выполнив норматив (6.75).

Легкая атлетика (спортивная ходьба на 35 км, мужчины, финал)
Марьян Закальницкий финишировал 11-м (2:39:06), Иван Банзерук - 13-м (2:39:34), а Антон Радько - 15-м (2:43:10).

Легкая атлетика (спортивная ходьба на 35 км, женщины, финал)
Инна Лосева финишировала восьмой (2:57:55), Тамара Гаврилюк - 18-й (3:21:01).

Легкая атлетика (метание молота, квалификация)
Ирина Климец показала десятый результат и прошла в финал соревнований.

Велоспорт (кейрин, женщины, квалификация)
Елена Старикова выиграла свой заезд и прошла в полуфинал, Александра Логвинюк в своем заезде была третьей, а в отрадном не смогла получить путевку в финал.

Велоспорт (кейрин, мужчины, квалификация)
Владислав Денисенко стал первым в своем заезде и попал в полуфинал, тогда как Михаил-Ярослав Дудко показал последний результат и выбыл из соревнований.

Настольный теннис (одиночки, групповой раунд)
Ярослав Жмуденко обыграл спортсмена из Болгарии (3:0) и прошёл в основной этап.

Велоспорт (кейрин, женщины, финал)
Елена Старикова финишировала третьей, завоевав бронзовую медаль.

Напомним, на ISPORT доступно расписание соревнований с участием украинских спортсменов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: легкая атлетика чемпионат Европы прыжки в длину марина бех-романчук расписание и результаты мультиспортивный евро-2022
0 0 0

Статьи по теме

Лига чемпионов: расписание и результаты матчей Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Евро по водным видам спорта: Украина удерживает второе место в медальном зачете Евро по водным видам спорта: Украина удерживает второе место в медальном зачете
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022: Все медали украинцев Мультиспортивный чемпионат Европы-2022: Все медали украинцев
Старикова - бронзовая призерка Мультиспортивного Евро-2022 в кейрине Старикова - бронзовая призерка Мультиспортивного Евро-2022 в кейрине
Помочь журналистам

Видео

Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров
ТОП-трансферы межсезонья: Ювентус усилился полузащитником Айнтрахта
просмотров

Последние новости

Европа00:31
Хавбек Динамо - о матче с Бенфикой: Если мы выполним указания Луческу, то все будет хорошо
Лига Чемпионов00:01
Лига чемпионов: расписание и результаты матчей
Вчера, 23:36
Теннис23:36
Костюк победила на старте турнира серии WTA1000 в США
Европа23:10
Хавбек Бенфики: Динамо организованная команда, поэтому нам придется постараться
Европа22:45
Бешикташ намерен заполучить хавбека Эвертона Миколенко
Бокс22:16
Усик - Джошуа: запись онлайн-трансляции открытой тренировки
Европа22:13
Тренер Бенфики - о матче с Динамо: Ждем встречи с максимально мотивированным соперником
Европа21:43
Тоттенхэм может приобрести Малиновского - источник
Футбол21:20
Защитник Баварии перейдет в Севилью
Водные20:54
Евро по водным видам спорта: Украина удерживает второе место в медальном зачете
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK