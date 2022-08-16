Мультиспортивный Евро-2022: Старикова завоевала бронзу в кейрине
В немецком городе Мюнхен проходит специальный турнир - чемпионат Европы сразу по нескольким видам спорта. Участие в нем принимает большое количество украинских спортсменов.
ISPORT рассказывает о результатах украинцев за 16 августа.
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Настольный теннис (одиночницы, групповой раунд)
Татьяна Биленко выиграла решающий матч группового этапа и вышла в основной раунд турнира.
Легкая атлетика (прыжки в длину, квалификация)
Марина Бех-Романчук с третьей попытки со вторым результатом в квалификации (6.87 м) отобралась в финал соревнований, выполнив норматив (6.75).
Легкая атлетика (спортивная ходьба на 35 км, мужчины, финал)
Марьян Закальницкий финишировал 11-м (2:39:06), Иван Банзерук - 13-м (2:39:34), а Антон Радько - 15-м (2:43:10).
Легкая атлетика (спортивная ходьба на 35 км, женщины, финал)
Инна Лосева финишировала восьмой (2:57:55), Тамара Гаврилюк - 18-й (3:21:01).
Легкая атлетика (метание молота, квалификация)
Ирина Климец показала десятый результат и прошла в финал соревнований.
Велоспорт (кейрин, женщины, квалификация)
Елена Старикова выиграла свой заезд и прошла в полуфинал, Александра Логвинюк в своем заезде была третьей, а в отрадном не смогла получить путевку в финал.
Велоспорт (кейрин, мужчины, квалификация)
Владислав Денисенко стал первым в своем заезде и попал в полуфинал, тогда как Михаил-Ярослав Дудко показал последний результат и выбыл из соревнований.
Настольный теннис (одиночки, групповой раунд)
Ярослав Жмуденко обыграл спортсмена из Болгарии (3:0) и прошёл в основной этап.
Велоспорт (кейрин, женщины, финал)
Елена Старикова финишировала третьей, завоевав бронзовую медаль.
Напомним, на ISPORT доступно расписание соревнований с участием украинских спортсменов.