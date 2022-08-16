Мультиспортивный Евро-2022: Старикова завоевала бронзу в кейрине

ISPORT рассказывает о результатах украинских спортсменов на мультиспортивном чемпионате Европы за 16 августа.

В немецком городе Мюнхен проходит специальный турнир - чемпионат Европы сразу по нескольким видам спорта. Участие в нем принимает большое количество украинских спортсменов.

ISPORT рассказывает о результатах украинцев за 16 августа.

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Настольный теннис (одиночницы, групповой раунд)

Татьяна Биленко выиграла решающий матч группового этапа и вышла в основной раунд турнира.

Легкая атлетика (прыжки в длину, квалификация)

Марина Бех-Романчук с третьей попытки со вторым результатом в квалификации (6.87 м) отобралась в финал соревнований, выполнив норматив (6.75).

Легкая атлетика (спортивная ходьба на 35 км, мужчины, финал)

Марьян Закальницкий финишировал 11-м (2:39:06), Иван Банзерук - 13-м (2:39:34), а Антон Радько - 15-м (2:43:10).

Легкая атлетика (спортивная ходьба на 35 км, женщины, финал)

Инна Лосева финишировала восьмой (2:57:55), Тамара Гаврилюк - 18-й (3:21:01).

Легкая атлетика (метание молота, квалификация)

Ирина Климец показала десятый результат и прошла в финал соревнований.

Велоспорт (кейрин, женщины, квалификация)

Елена Старикова выиграла свой заезд и прошла в полуфинал, Александра Логвинюк в своем заезде была третьей, а в отрадном не смогла получить путевку в финал.

Велоспорт (кейрин, мужчины, квалификация)

Владислав Денисенко стал первым в своем заезде и попал в полуфинал, тогда как Михаил-Ярослав Дудко показал последний результат и выбыл из соревнований.

Настольный теннис (одиночки, групповой раунд)

Ярослав Жмуденко обыграл спортсмена из Болгарии (3:0) и прошёл в основной этап.

Велоспорт (кейрин, женщины, финал)

Елена Старикова финишировала третьей, завоевав бронзовую медаль.

Напомним, на ISPORT доступно расписание соревнований с участием украинских спортсменов.