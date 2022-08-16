Мультиспортивный Евро-2022: расписание соревнований украинских спортсменов

Сегодня, 10:40

Сегодня, 10:40

Узнай вместе с ISPORT, где сегодня будут выступать украинцы на чемпионате в Мюнхене.

В четверг, 11 августа, в Мюнхене (Германия) стартовал Мультинациональный чемпионат Европы-2022. Участие принимает и сборная Украины.

Соревнования пройдут в категориях: легкая атлетика, велоспорт, скалолазание, пляжный волейбол, гимнастика, настольный теннис, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля и триатлон.

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Во вторник, 16 августа, состоятся следующие соревнования, участие в которых примут украинские спортсмены.

Расписание выступлений украинцев на Мультиспортивном Евро-2022

9:30. Легкая атлетика: Иван Банзерук, Антон Радько, Марьян Закальницкий (спортивная ходьба на 35 км, финал)

9:30. Легкая атлетика: Надежда Боровская, Тамара Гаврилюк, Инна Лосева (спортивная ходьба на 35 км, финал)

10:00. Настольный теннис: Татьяна Биленко (одиночницы, групповой раунд)

10:50. Легкая атлетика: Марина Бех-Романчук (прыжки в длину, квалификация)

11:00. Пляжный волейбол: Валентина Давидова / Диана Муленко

12:00. Пляжный волейбол: Евгения Баева / Татьяна Лазаренко

13:00. Настольный теннис: Антон Лимонов (одиночки, групповой раунд)

13:15. Легкая атлетика: Ирина Климец (метание молота, квалификация)

13:35. Настольный теннис: Андрей Гребенюк (одиночки, групповой раунд)

14:30. Пляжный волейбол: Инна Махно / Ирина Махно

14:45. Настольный теннис: Ярослав Жмуденко (одиночки, групповой раунд)

15:00. Велоспорт: Александра Логвинюк (кейрин, квалификация)

15:12. Велоспорт: Елена Старикова (кейрин, квалификация)

15:14. Велоспорт: Владислав Денисенко (кейрин, квалификация)

15:19. Велоспорт: Михаил-Ярослав Дудко (кейрин, квалификация)

16:45. Настольный теннис: Маргарита Песоцкая, Анна Гапонова, Соломия Братейко, Татьяна Биленко (одиночницы, плей-офф)

17:30. Настольный теннис: Евгений Прищепа, Ярослав Жмуденко, Антон Лимонов, Андрей Гребенюк (одиночки, плей-офф)

18:30. Настольный теннис: Соломия Братейко и Ивана Малобабич; Анна Гапонова и Татьяна Биленко (пары, женщины, 1/16 финала)

18:40. Велоспорт: кейрин, женщины, финал

18:58. Велоспорт: кейрин, мужчины, финал

19:11. Велоспорт: Роман Гладыш, Максим Васильев, Никита Яковлев (мэдисон, финал)

19:35. Легкая атлетика: Андрей Проценко, Богдан Бондаренко, Олег Дорощук (прыжки в высоту, квалификация)

На ISPORT доступны результаты украинцев за прошедший соревновательный день.