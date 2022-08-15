Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 15 августа

ISPORT рассказывает о результатах украинских спортсменов на мультиспортивном чемпионате Европы за 15 августа.

В немецком городе Мюнхен проходит специальный турнир - чемпионат Европы сразу по нескольким видам спорта. Участие в нем принимает большое количество украинских спортсменов.

ISPORT рассказывает о результатах украинцев за 15 августа.

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Легкая атлетика (толкание ядра, квалификация)

Роман Кокошко c лучшим результатом 19.86 метра не попал в топ-12 участников и не квалифицировался в финал.

Легкая атлетика (прыжки с шестом, квалификация)

Яна Гладийчук и Марина Килипко не смогли взять высоту 4.40 м и не квалифицировались в финал соревнований.

Легкая атлетика (марафон, женщины)

Татьяна Гамера стала 27-й, Марина Немченко - 51-й, Евгения Прокофьева и Виктория Калюжная не финишировали.

Легкая атлетика (марафон, мужчины)

Виталий Шафар финишировал 53-м, Игорь Гелетий - 59-м.

Скалолазание (скорость, мужчины, финал)

Даниил Болдырев выиграл соревнование, защитив звание действующего чемпиона Европы. Второе золото Украины на мультиспортивном Евро-2022.

Напомним, на ISPORT доступно расписание соревнований с участием украинских спортсменов.