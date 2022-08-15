Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 15 августа
В немецком городе Мюнхен проходит специальный турнир - чемпионат Европы сразу по нескольким видам спорта. Участие в нем принимает большое количество украинских спортсменов.
ISPORT рассказывает о результатах украинцев за 15 августа.
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Легкая атлетика (толкание ядра, квалификация)
Роман Кокошко c лучшим результатом 19.86 метра не попал в топ-12 участников и не квалифицировался в финал.
Легкая атлетика (прыжки с шестом, квалификация)
Яна Гладийчук и Марина Килипко не смогли взять высоту 4.40 м и не квалифицировались в финал соревнований.
Легкая атлетика (марафон, женщины)
Татьяна Гамера стала 27-й, Марина Немченко - 51-й, Евгения Прокофьева и Виктория Калюжная не финишировали.
Легкая атлетика (марафон, мужчины)
Виталий Шафар финишировал 53-м, Игорь Гелетий - 59-м.
Скалолазание (скорость, мужчины, финал)
Даниил Болдырев выиграл соревнование, защитив звание действующего чемпиона Европы. Второе золото Украины на мультиспортивном Евро-2022.
Напомним, на ISPORT доступно расписание соревнований с участием украинских спортсменов.