Мультиспортивный Евро-2022: расписание соревнований украинских спортсменов

Узнай вместе с ISPORT, где сегодня будут выступать украинцы на чемпионате в Мюнхене.

В четверг, 11 августа, в Мюнхене (Германия) стартует Мультинациональный чемпионат Европы-2022. Участие принимает и сборная Украины.

Соревнования пройдут в категориях: легкая атлетика, велоспорт, скалолазание, пляжный волейбол, гимнастика, настольный теннис, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля и триатлон.

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Сегодня, 15 августа, состоятся следующие соревнования, участие в которых примут украинские спортсмены.

Расписание выступлений украинцев на Мультиспортивном Евро-2022

11:00. Легкая атлетика: Роман Кокошко (толкование ядра, квалификация)

11:05. Настольный теннис: Евгений Прищепа (одиночки, групповой этап)

11:25. Легкая атлетика: Яна Гладийчук, Марина Килипко (прыжки с шестом, квалификация)

11:30. Легкая атлетика: Татьяна Гамера, Виктория Калюжная, Марина Немченко, Евгения Прокофьева (марафон, финал)

12:15. Настольный теннис: Ярослав Жмуденко (одиночки, групповой этап)

12:30. Легкая атлетика: Игорь Гелетий, Виталий Шафар (марафон, финал)

15:00. Скалолазание: Оксана Бурова, Елизавета Лаврикова, Алина Щигарева, Дарья Ткачева (скорость, квалификация)

15:30. Скалолазание: Константин Павленко, Даниил Болдырев, Ярослав Ткач (скорость, квалификация)

16:00. Скалолазание: скорость, женщины, финал

16:45. Скалолазание: скорость, мужчины, финал

17:25. Настольный теннис: Татьяна Биленко (одиночницы, групповой этап)

18:00. Настольный теннис: Саломея Братейко (одиночницы, групповой этап)

19:09. Велоспорт: Анна Соловей (трек, омниум, финал)

19:45. Велоспорт: Никита Яковлев (трек, омниум, финал)

20:00. Легкая атлетика: Даниил Даниленко (400 метров, квалификация)

21:58. Легкая атлетика: толкание ядра (финал)

22:48. Легкая атлетика: Валерия Зиненко (10000 метров, финал)

На ISPORT доступны результаты украинцев за прошедший соревновательный день.