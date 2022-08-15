iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Мультиспортивный Евро-2022: расписание соревнований украинских спортсменов

Узнай вместе с ISPORT, где сегодня будут выступать украинцы на чемпионате в Мюнхене.
Вчера, 08:20
Расписание дня / Getty Images
Расписание дня / Getty Images
0 0 0

В четверг, 11 августа, в Мюнхене (Германия) стартует Мультинациональный чемпионат Европы-2022. Участие принимает и сборная Украины.

Соревнования пройдут в категориях: легкая атлетика, велоспорт, скалолазание, пляжный волейбол, гимнастика, настольный теннис, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля и триатлон.

Читай также: Новый аналог Олимпийских игр: что нужно знать о Мультиспортивном Евро-2022

Сегодня, 15 августа, состоятся следующие соревнования, участие в которых примут украинские спортсмены.

Расписание выступлений украинцев на Мультиспортивном Евро-2022

  • 11:00. Легкая атлетика: Роман Кокошко (толкование ядра, квалификация)
  • 11:05. Настольный теннис: Евгений Прищепа (одиночки, групповой этап)
  • 11:25. Легкая атлетика: Яна Гладийчук, Марина Килипко (прыжки с шестом, квалификация)
  • 11:30. Легкая атлетика: Татьяна Гамера, Виктория Калюжная, Марина Немченко, Евгения Прокофьева (марафон, финал)
  • 12:15. Настольный теннис: Ярослав Жмуденко (одиночки, групповой этап)
  • 12:30. Легкая атлетика: Игорь Гелетий, Виталий Шафар (марафон, финал)
  • 15:00. Скалолазание: Оксана Бурова, Елизавета Лаврикова, Алина Щигарева, Дарья Ткачева (скорость, квалификация)
  • 15:30. Скалолазание: Константин Павленко, Даниил Болдырев, Ярослав Ткач (скорость, квалификация)
  • 16:00. Скалолазание: скорость, женщины, финал
  • 16:45. Скалолазание: скорость, мужчины, финал
  • 17:25. Настольный теннис: Татьяна Биленко (одиночницы, групповой этап)
  • 18:00. Настольный теннис: Саломея Братейко (одиночницы, групповой этап)
  • 19:09. Велоспорт: Анна Соловей (трек, омниум, финал)
  • 19:45. Велоспорт: Никита Яковлев (трек, омниум, финал)
  • 20:00. Легкая атлетика: Даниил Даниленко (400 метров, квалификация)
  • 21:58. Легкая атлетика: толкание ядра (финал)
  • 22:48. Легкая атлетика: Валерия Зиненко (10000 метров, финал)

На ISPORT доступны результаты украинцев за прошедший соревновательный день.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расписание чемпионат Европы расписание дня мультиспортивный евро-2022
0 0 0

Статьи по теме

Скалолаз Болдырев принес Украине второе золото мультиспортивного Евро-2022 Скалолаз Болдырев принес Украине второе золото мультиспортивного Евро-2022
Чемпионат Европы по водным видам спорта: Украина взяла восьмое золото в артистическом плавании Чемпионат Европы по водным видам спорта: Украина взяла восьмое золото в артистическом плавании
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Помочь журналистам

Видео

Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Ударил головой, выгнал на улицу обнаженной и пытки: стали известны детали судебного дела Гиггза
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Европа00:25
Хетафе - Атлетико 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Европа00:02
Ливерпуль в меньшинстве не сумел одолеть Кристал Пэлас
Вчера, 23:41
Европа23:41
Ювентус добыл уверенную победу над Сассуоло
Европа23:17
Верона — Наполи 2:5 Видео голов и обзор матча
Европа22:54
Тухелю и Конте выдвинуты обвинения в неподобающем поведении
Бокс22:31
Бокс: расписание боев
Европа22:19
Атлетико на выезде разгромил Хетафе
Европа21:49
Симеоне попросил Атлетико подписать Роналду
Европа21:24
Наполи в голевой перестрелке оказался сильнее Вероны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK