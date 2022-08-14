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Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 14 августа

ISPORT рассказывает о результатах украинских спортсменов на мультиспортивном чемпионате Европы за 14 августа.
14 августа, 17:05
Результаты дня / Getty Images
Результаты дня / Getty Images
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В немецком городе Мюнхен проходит специальный турнир  - чемпионат Европы сразу по нескольким видам спорта. Участие в нем принимает большое количество украинских спортсменов.

ISPORT рассказывает о результатах украинцев за 14 августа.

Скалолазание (боулдеринг, женщины)

Евгения Казбекова стала 11-й в квалификации, однако этого не хватило, чтобы выйти в финал.

Настольный теннис (парный турнир, микст, основной раунд)

Антон Лимонов и Саломия Братейко проиграли румынской паре (1:3), завершив тем самым соревнования.

Параакадемическая гребля (микст, парные двойки, финал)

Светлана Богуславская и Ярослав Коюда выиграли заплыв, показав лучший результат (8.53.72)

Академическая гребля (легкие парные двойки, финал А)

Станислав Ковалев, Игорь Хмара стали шестыми в финале, закончив соревнования без медалей

Велоспорт (трек, спринт, женщины, квалификация)

Елена Старикова и Александра Логвинюк квалифицировались в 1/8 финала. Старикова - пятый результат (10.587 секунд), Логвинюк - 12-й (10.880 секунд).

Напомним, на ISPORT доступно расписание соревнований с участием украинских спортсменов.

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