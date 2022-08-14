Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 14 августа
В немецком городе Мюнхен проходит специальный турнир - чемпионат Европы сразу по нескольким видам спорта. Участие в нем принимает большое количество украинских спортсменов.
ISPORT рассказывает о результатах украинцев за 14 августа.
Скалолазание (боулдеринг, женщины)
Евгения Казбекова стала 11-й в квалификации, однако этого не хватило, чтобы выйти в финал.
Настольный теннис (парный турнир, микст, основной раунд)
Антон Лимонов и Саломия Братейко проиграли румынской паре (1:3), завершив тем самым соревнования.
Параакадемическая гребля (микст, парные двойки, финал)
Светлана Богуславская и Ярослав Коюда выиграли заплыв, показав лучший результат (8.53.72)
Академическая гребля (легкие парные двойки, финал А)
Станислав Ковалев, Игорь Хмара стали шестыми в финале, закончив соревнования без медалей
Велоспорт (трек, спринт, женщины, квалификация)
Елена Старикова и Александра Логвинюк квалифицировались в 1/8 финала. Старикова - пятый результат (10.587 секунд), Логвинюк - 12-й (10.880 секунд).
Напомним, на ISPORT доступно расписание соревнований с участием украинских спортсменов.