Мультиспортивный Евро-2022: расписание соревнований украинских спортсменов

Узнай вместе с ISPORT, где сегодня будут выступать украинцы на чемпионате в Мюнхене.

В четверг, 11 августа, в Мюнхене (Германия) стартует Мультинациональный чемпионат Европы-2022. Участие принимает и сборная Украины.

Соревнования пройдут в категориях: легкая атлетика, велоспорт, скалолазание, пляжный волейбол, гимнастика, настольный теннис, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля и триатлон.

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Сегодня, 14 августа, состоятся следующие соревнования, участие в которых примут украинские спортсмены.

Расписание выступлений украинцев в второй день Мультиспортивного Евро-2022

10:00. Скалолазание: Евгения Казбекова (боулдеринг, женщины)

11:05. Настольный теннис: Антон Лимонов и Саломия Братейко (парный турнир, микст, основной раунд)

12:52. Параакадемическая гребля: Светлана Богуславская, Ярослав Коюда (микст парные двойки, финал)

13:20. Настольный теннис: Саломия Братейко (одиночный турнир, женщины, групповой этап)

13:26. Академическая гребля: Станислав Ковалев, Игорь Хмара (легкие парные двойки, финал А)

14:48. Велоспорт: Елена Старикова, Александра Логвинюк (трек, спринт, женщины, квалификация)

16:55. Настольный теннис: Евгений Прищепа (одиночный турнир, мужчины, групповой этап)

16:55. Настольный теннис: Андрей Гребенюк (одиночный турнир, мужчины, групповой этап)

17:00. Скалолазание: боулдер, финал

18:40. Настольный теннис: Ярослав Жмуденко (одиночный турнир, мужчины, групповой этап)

19:00. Триатлон: Марина Кирик, Виталий Воронцов (триатлон, микстестафета, финал)

19:15. Настольный теннис: Антон Лимонов (одиночный турнир, мужчины, групповой этап)

20:11. Велоспорт: Анна Соловей (трек, гонка на очки, женщины, финал)

21:06. Велоспорт: Максим Васильев (трек, гонка на выбывание, мужчины, финал)

Напомним, чемпионат Европы продлится до 21 августа. Вашему вниманию результаты украинцев за 13 августа.