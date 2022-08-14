Мультиспортивный Евро-2022: расписание соревнований украинских спортсменов
Узнай вместе с ISPORT, где сегодня будут выступать украинцы на чемпионате в Мюнхене.
В четверг, 11 августа, в Мюнхене (Германия) стартует Мультинациональный чемпионат Европы-2022. Участие принимает и сборная Украины.
Соревнования пройдут в категориях: легкая атлетика, велоспорт, скалолазание, пляжный волейбол, гимнастика, настольный теннис, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля и триатлон.
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Сегодня, 14 августа, состоятся следующие соревнования, участие в которых примут украинские спортсмены.
Расписание выступлений украинцев в второй день Мультиспортивного Евро-2022
- 10:00. Скалолазание: Евгения Казбекова (боулдеринг, женщины)
- 11:05. Настольный теннис: Антон Лимонов и Саломия Братейко (парный турнир, микст, основной раунд)
- 12:52. Параакадемическая гребля: Светлана Богуславская, Ярослав Коюда (микст парные двойки, финал)
- 13:20. Настольный теннис: Саломия Братейко (одиночный турнир, женщины, групповой этап)
- 13:26. Академическая гребля: Станислав Ковалев, Игорь Хмара (легкие парные двойки, финал А)
- 14:48. Велоспорт: Елена Старикова, Александра Логвинюк (трек, спринт, женщины, квалификация)
- 16:55. Настольный теннис: Евгений Прищепа (одиночный турнир, мужчины, групповой этап)
- 16:55. Настольный теннис: Андрей Гребенюк (одиночный турнир, мужчины, групповой этап)
- 17:00. Скалолазание: боулдер, финал
- 18:40. Настольный теннис: Ярослав Жмуденко (одиночный турнир, мужчины, групповой этап)
- 19:00. Триатлон: Марина Кирик, Виталий Воронцов (триатлон, микстестафета, финал)
- 19:15. Настольный теннис: Антон Лимонов (одиночный турнир, мужчины, групповой этап)
- 20:11. Велоспорт: Анна Соловей (трек, гонка на очки, женщины, финал)
- 21:06. Велоспорт: Максим Васильев (трек, гонка на выбывание, мужчины, финал)
Напомним, чемпионат Европы продлится до 21 августа. Вашему вниманию результаты украинцев за 13 августа.