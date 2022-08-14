iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Мультиспортивный Евро-2022: расписание соревнований украинских спортсменов

Узнай вместе с ISPORT, где сегодня будут выступать украинцы на чемпионате в Мюнхене.
14 августа, 10:07
Расписание дня / Getty Images
Расписание дня / Getty Images
0 0 0

В четверг, 11 августа, в Мюнхене (Германия) стартует Мультинациональный чемпионат Европы-2022. Участие принимает и сборная Украины.

Соревнования пройдут в категориях: легкая атлетика, велоспорт, скалолазание, пляжный волейбол, гимнастика, настольный теннис, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля и триатлон.

Читай также: Новый аналог Олимпийских игр: что нужно знать о Мультиспортивном Евро-2022

Сегодня, 14 августа, состоятся следующие соревнования, участие в которых примут украинские спортсмены.

Расписание выступлений украинцев в второй день Мультиспортивного Евро-2022

  • 10:00. Скалолазание: Евгения Казбекова (боулдеринг, женщины)
  • 11:05. Настольный теннис: Антон Лимонов и Саломия Братейко (парный турнир, микст, основной раунд)
  • 12:52. Параакадемическая гребля: Светлана Богуславская, Ярослав Коюда (микст парные двойки, финал)
  • 13:20. Настольный теннис: Саломия Братейко (одиночный турнир, женщины, групповой этап)
  • 13:26. Академическая гребля: Станислав Ковалев, Игорь Хмара (легкие парные двойки, финал А)
  • 14:48. Велоспорт: Елена Старикова, Александра Логвинюк (трек, спринт, женщины, квалификация)
  • 16:55. Настольный теннис: Евгений Прищепа (одиночный турнир, мужчины, групповой этап)
  • 16:55. Настольный теннис: Андрей Гребенюк (одиночный турнир, мужчины, групповой этап)
  • 17:00. Скалолазание: боулдер, финал
  • 18:40. Настольный теннис: Ярослав Жмуденко (одиночный турнир, мужчины, групповой этап)
  • 19:00. Триатлон: Марина Кирик, Виталий Воронцов (триатлон, микстестафета, финал)
  • 19:15. Настольный теннис: Антон Лимонов (одиночный турнир, мужчины, групповой этап)
  • 20:11. Велоспорт: Анна Соловей (трек, гонка на очки, женщины, финал)
  • 21:06. Велоспорт: Максим Васильев (трек, гонка на выбывание, мужчины, финал)

Напомним, чемпионат Европы продлится до 21 августа. Вашему вниманию результаты украинцев за 13 августа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расписание мультиспортивное евро расписание украинцев
0 0 0

Статьи по теме

Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 15 августа Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 15 августа
Чемпионат Европы по водным видам спорта: Украина взяла восьмое золото в артистическом плавании Чемпионат Европы по водным видам спорта: Украина взяла восьмое золото в артистическом плавании
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Мультиспортивный Евро-2022: расписание соревнований украинских спортсменов Мультиспортивный Евро-2022: расписание соревнований украинских спортсменов
Помочь журналистам

Видео

Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Альмерия - Реал 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина близка к вылету из ТОП-15
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Ударил головой, выгнал на улицу обнаженной и пытки: стали известны детали судебного дела Гиггза
просмотров
"Самая быстрая травма в истории": Санчес оконфузился при приветствие фанатов Марселя
просмотров

Последние новости

Европа00:50
Ливерпуль - Кристал Пэлас 1:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Англии
Европа00:25
Хетафе - Атлетико 0:3 Видео голов и обзор матча чемпионата Испании
Европа00:02
Ливерпуль в меньшинстве не сумел одолеть Кристал Пэлас
Вчера, 23:41
Европа23:41
Ювентус добыл уверенную победу над Сассуоло
Европа23:17
Верона — Наполи 2:5 Видео голов и обзор матча
Европа22:54
Тухелю и Конте выдвинуты обвинения в неподобающем поведении
Бокс22:31
Бокс: расписание боев
Европа22:19
Атлетико на выезде разгромил Хетафе
Европа21:49
Симеоне попросил Атлетико подписать Роналду
Европа21:24
Наполи в голевой перестрелке оказался сильнее Вероны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK