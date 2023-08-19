Бех-Романчук не вышла в финал ЧМ-2023 в прыжках в длину, но был подан протест

Украинская спортсменка совершила три заступа в квалификации.

В субботу, 19 августа, в Будапеште стартовал чемпионат мира-2023 по легкой атлетике.

В первый соревновательный день прошла квалификация в прыжках в длину среди женщин, в которой приняла участие украинка Марина Бех-Романчук.

Украинская спортсменка не смогла отобраться в финал, совершив три заступа и став одной из двух атлеток без единой удачной попытки.

Тем не менее, как сообщает Суспільне Спорт, украинская сторона подала протест на заступ во второй попытке и Бех-Романчук еще сохраняет шансы на финал.

Суспільне Спорт

Финал женских прыжков в длину на мировом первенстве состоится в воскресенье, 20 августа.

Напомним, на ISPORT доступен календарь и результаты украинцев на ЧМ-2023 по легкой атлетике.

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