Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: расписание и результаты украинцев

ISPORT.ua представляет календарь соревнований и результаты украинцев на мировом первенстве.

С 19 по 27 августа в столице Венгрии Будапеште состоится 19-й чемпионат мира по легкой атлетике.

На мировом первенстве выступят 2187 атлетов из 202 стран. В ходе соревнований участники разыграют 49 комплектов наград.

Все соревнования, кроме шоссейных, пройдут на стадионе Национального спортивного центра.

Украину на чемпионате мира-2023 по легкой атлетике представят 29 спортсменов в 12 дисциплинах: 18 женщин и 11 мужчин. Наибольшее представительство у украинцев будет в прыжках в высоту - семь атлетов.

Состав сборной Украины:

Женщины : Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Юлия Чумаченко (прыжки в высоту), Марина Бех-Романчук (тройной прыжок, прыжки в длину), Мария Синей (тройной прыжок), Ирина Климец (метание молота), Анна Рыжикова, Виктория Ткачук (400 м/б), Наталья Кроль, Ольга Ляхова (800 м), Екатерина Карпюк (400 м), Наталья Стребкова (3000 м/п), Людмила Оляновская, Елена Собчук, Анна Шевчук, (спортивная ходьба, 20 км), Василиса Сидорчук, Алина Цвилий (спортивная ходьба, 35 км).

: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Юлия Чумаченко (прыжки в высоту), Марина Бех-Романчук (тройной прыжок, прыжки в длину), Мария Синей (тройной прыжок), Ирина Климец (метание молота), Анна Рыжикова, Виктория Ткачук (400 м/б), Наталья Кроль, Ольга Ляхова (800 м), Екатерина Карпюк (400 м), Наталья Стребкова (3000 м/п), Людмила Оляновская, Елена Собчук, Анна Шевчук, (спортивная ходьба, 20 км), Василиса Сидорчук, Алина Цвилий (спортивная ходьба, 35 км). Мужчины: Андрей Проценко, Олег Дорощук, Дмитрий Никитин (прыжки в высоту), Михаил Кохан (метание молота), Артур Фельфнер (метание копья), Владислав Малыхин (прыжки с шестом), Роман Кокошко (толкание ядра), Александр Погорилко (400 м), Сергей Светличный (спортивная ходьба, 20 км), Игорь Главан, Иван Банзерук (спортивная ходьба, 35 км).

Расписание и результаты чемпионата мира-2023 по легкой атлетике

Суббота, 19 августа (4 комплекта медалей)

Утренняя сессия

09:50. Спортивная ходьба 20 км, мужчины. Финал ( Сергей Светличный - 28 место)

- 28 место) 11:30. Толкание ядра, мужчины. Квалификация ( Роман Кокошко - 29 результат, не вышел в финал)

- 29 результат, не вышел в финал) 11:35. Семиборье, женщины. 100 м с барьерами

12:05. Смешанная эстафета 4х400. Предварительные забеги

12:35. 3000 м с препятствиями, мужчины. Предварительные забеги

12:45. Прыжки в высоту, женщины. Квалификация

13:00. Метание молота, мужчины. Квалификация, группа A

13:25. Прыжки в длину, женщины. Квалификация ( Марина Бех-Романчук - три заступа, не вышла в финал)

- три заступа, не вышла в финал) 13:35. Бег 100 м, мужчины. Предварительный раунд

14:15. Бег 1500м, женщины. Предварительные забеги

14:40. Метание молота, мужчины. Квалификация, группа B (Михаил Кохан)

Вечерняя сессия

19:15. Церемония открытия

20:02. Бег 1500м, мужчины. Предварительные забеги

20:05. Семиборье, женщины. Толкание ядра

20:10. Метание диска, мужчины. Квалификация, группа A

20:35. Тройной прыжок, мужчины. Квалификация

20:43. Бег 100 м, мужчины. Предварительные забеги

21:30. Семиборье, женщины. Бег 200 м

21:35. Толкание ядра, мужчины. Финал

21:40. Метание диска, мужчины. Квалификация, группа B

21:55. Бег 10000м, женщины. Финал

22:47. Смешанная эстафета 4х400 м. Финал

Воскресенье, 20 августа (6 комплектов медалей)

Утренняя сессия

08:15. Спортивная ходьба 20 км, женщины. Финал ( Людмила Оляновская, Елена Собчук, Анна Шевчук )

) 10:00. Метание диск, женщина. Квалификация, группа A

10:35. Бег 400м, женщины. Предварительные забеги ( Екатерина Карпюк )

) 10:50. Семиборье, женщины. Прыжки в длину

11:25. Бег 400 м, мужчины. Предварительные забеги

11:30. Метание диска, женщины. Квалификация, группа B

11:35. Прыжки в высоту, мужчины. Квалификация ( Андрей Проценко, Олег Дорощук, Дмитрий Никитин )

) 12:25. Бег 400 м с барьерами, мужчины. Предварительные забеги

13:00. Семиборье, женщины. Метание копья, группа A

13:10. Бег 100м, женщины. Предварительные забеги

14:05. Бег 110 м с барьерами, мужчины. Предварительные забеги

14:05. Семиборье, женщины. Метание копья, группа B

Вечерняя сессия

17:35. Бег 100 м, мужчины. Полуфиналы

17:55. Прыжки в длину, женщины. Финал

18:05. Бег 1500м, женщины. Полуфиналы

18:35. Бег 1500м, мужчины. Полуфиналы

18:50. Метание молота, мужчины. Финал

19:00. Семиборье, женщины. Бег 800 м. Финал

19:25. Бег 10000м, мужчины. Финал

20:05. Бег 100 м, мужчины. Финал

Понедельник, 21 августа (4 комплекта медалей)

Вечерняя сессия

19:40. Прыжки с шестом, женщины. Квалификация

19:50. Бег 400м с барьерами, женщины. Предварительные забеги

20:35. Бег 400 м, мужчины. Полуфиналы

20:40. Тройной прыжок, мужчины. Финал

21:05. Бег 110 м с барьерами, мужчины. Полуфиналы

21:30. Метание диска, мужчины. Финал

21:35. Бег 100м, женщины. Полуфиналы

22:10. Бег 400м, женщины. Полуфиналы

22:40. Бег 110 м с барьерами, мужчины. Финал

22:50. Бег 100м, женщины. Финал

Вторник, 22 августа (4 комплекта медалей)

Вечерняя сессия

19:40. Бег 100м с барьерами, женщины. Предварительные забеги

20:20. Бег 800 м, мужчины. Предварительные забеги

20:55. Прыжки в высоту, мужчины. Финал

21:20. Метание диск, женщина. Финал

21:25. Бег 400м с барьерами, женщины. Полуфиналы

22:00. Бег 400 м, мужчины. Полуфиналы

22:30. Бег 1500м, женщины. Финал

22:42. Бег 3000 м с препятствиями, мужчины. Финал

Среда, 23 августа (4 комплекта медалей)

Утренняя сессия

11:05. Бег 800м, женщины. Предварительные забеги

11:15. Прыжки с шестом, мужчины. Квалификация

11:20. Метание копья, женщины. Квалификация, группа A

12:10. Бег 5000м, женщины. Предварительные забеги

12:15. Прыжки в длину, мужчины. Квалификация

12:55. Метание копья, женщины. Квалификация, группа B

13:05. Бег 200м, женщины. Предварительные забеги

13:50. Бег 200 м, мужчины. Предварительные забеги

Вечерняя сессия

20:00. Метание молота, женщины. Квалификация, группа A

20:10. Тройной прыжок, женщины. Квалификация ( Марина Бех-Романчук, Мария Синей )

) 20:30. Прыжки с шестом, женщины. Финал

20:45. Бег 3000 м с препятствиями, женщины. Предварительные забеги

21:35. Метание молота, женщины. Квалификация, группа B

21:40. Бег 100м с барьерами, женщины. Полуфиналы

22:15. Бег 1500м, мужчины. Финал

22:35. Бег 400м, женщины. Финал

22:50. Бег 400 м с барьерами, мужчины. Финал

Четверг, 24 августа (7 комплектов медалей)

Утренняя сессия

08:00. Спортивная ходьба 35 км, мужчины. Финал

08:00. Спортивная ходьба 35 км, женщина. Финал

Вечерняя сессия

20:00. Бег 5000м, женщины. Предварительные забеги

20:30. Прыжки в длину, мужчины. Финал

20:45. Бег 200м, женщины. Полуфиналы

21:15. Метание молота, женщины. Финал

21:20. Бег 200 м, мужчины. Полуфинал

21:50. Бег 800 м, мужчины. Полуфинал

22:25. Бег 100м с барьерами, женщины. Финал

22:35. Бег 400 м, мужчины. Финал

22:50. Бег 400м с барьерами, женщины. Финал

Пятница, 25 августа (4 комплекта медалей)

Утренняя сессия

11:05. Десятиборье, мужчины. Бег 100 м

11:10. Метание копья, мужчины. Квалификация, группа A

11:20. Прыжки в высоту, женщины. Квалификация ( Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Юлия Чумаченко )

) 11:55. Десятиборье, мужчины. Прыжки в высоту

12:45. Метание копья, мужчины. Квалификация, группа B

13:20. Десятиборье, мужчины. Толкание ядра

Вечерняя сессия

19:30. Десятиборье, мужчины. Прыжки в высоту

20:30. Бег 4х100 м, мужчины. Предварительные забеги

20:35. Тройной прыжок, женщины. Финал

21:00. Бег 4х100м, женщины. Предварительные забеги

21:20. Метание копья, женщины. Финал

21:25. Бег 800м, женщины. Полуфиналы

22:05. Десятиборье, мужчины. Бег 400 м

22:40. Бег 200м, женщины. Финал

22:50. Бег 200 м, мужчины. Финал

Суббота, 26 августа (8 комплектов медалей)

Утренняя сессия

08:00. Марафон, женщина. Финал

11:05. Десятиборье, мужчины. 110 м с барьерами

11:25. Толкание ядра, женщины. Квалификация

12 часов. Десятиборье, мужчины. Метание диска, группа A

13:05. Десятиборье, мужчины. Метание диска, группа B

15:00. Десятиборье, мужчины. Прыжки с шестом

Вечерняя сессия

20:05. Десятиборье, мужчины. Метание копья, группа A

20:25. Прыжки с шестом, мужчины. Финал

20:30. Бег 4х400 м, мужчины. Предварительные забеги

20:55. Бег 4х400м, женщины. Предварительные забеги

21:10. Десятиборье, мужчины. Метание копья, группа B

21:15. Толкание ядра, женщины. Финал

21:30. Бег 800 м, мужчины. Финал

21:50. Бег 5000м, женщины. Финал

22:25. Десятиборье, мужчины. Бег 1500м. Финал

22:40. Бег 4х100 м, мужчины. Финал

22:50. Бег 4х100м, женщины. Финал

Воскресенье, 27 августа (8 комплектов медалей)

Утренняя сессия

08:00. Марафон, мужчины. Финал

Вечерняя сессия

21:05. Прыжки в высоту, женщины. Финал

21:10. Бег 5000м, мужчины. Финал

21:20. Метание копья, мужчины. Финал

21:45. Бег 800м, женщины. Финал

22:10. Бег 3000 м с препятствиями, женщины. Финал

22:37. Бег 4х400 м, мужчины. Финал

22:47. Бег 4х400м, женщины. Финал

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