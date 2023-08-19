Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: расписание и результаты украинцев
С 19 по 27 августа в столице Венгрии Будапеште состоится 19-й чемпионат мира по легкой атлетике.
На мировом первенстве выступят 2187 атлетов из 202 стран. В ходе соревнований участники разыграют 49 комплектов наград.
Все соревнования, кроме шоссейных, пройдут на стадионе Национального спортивного центра.
Украину на чемпионате мира-2023 по легкой атлетике представят 29 спортсменов в 12 дисциплинах: 18 женщин и 11 мужчин. Наибольшее представительство у украинцев будет в прыжках в высоту - семь атлетов.
Состав сборной Украины:
- Женщины: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Юлия Чумаченко (прыжки в высоту), Марина Бех-Романчук (тройной прыжок, прыжки в длину), Мария Синей (тройной прыжок), Ирина Климец (метание молота), Анна Рыжикова, Виктория Ткачук (400 м/б), Наталья Кроль, Ольга Ляхова (800 м), Екатерина Карпюк (400 м), Наталья Стребкова (3000 м/п), Людмила Оляновская, Елена Собчук, Анна Шевчук, (спортивная ходьба, 20 км), Василиса Сидорчук, Алина Цвилий (спортивная ходьба, 35 км).
- Мужчины: Андрей Проценко, Олег Дорощук, Дмитрий Никитин (прыжки в высоту), Михаил Кохан (метание молота), Артур Фельфнер (метание копья), Владислав Малыхин (прыжки с шестом), Роман Кокошко (толкание ядра), Александр Погорилко (400 м), Сергей Светличный (спортивная ходьба, 20 км), Игорь Главан, Иван Банзерук (спортивная ходьба, 35 км).
Расписание и результаты чемпионата мира-2023 по легкой атлетике
Суббота, 19 августа (4 комплекта медалей)
Утренняя сессия
- 09:50. Спортивная ходьба 20 км, мужчины. Финал (Сергей Светличный - 28 место)
- 11:30. Толкание ядра, мужчины. Квалификация (Роман Кокошко - 29 результат, не вышел в финал)
- 11:35. Семиборье, женщины. 100 м с барьерами
- 12:05. Смешанная эстафета 4х400. Предварительные забеги
- 12:35. 3000 м с препятствиями, мужчины. Предварительные забеги
- 12:45. Прыжки в высоту, женщины. Квалификация
- 13:00. Метание молота, мужчины. Квалификация, группа A
- 13:25. Прыжки в длину, женщины. Квалификация (Марина Бех-Романчук - три заступа, не вышла в финал)
- 13:35. Бег 100 м, мужчины. Предварительный раунд
- 14:15. Бег 1500м, женщины. Предварительные забеги
- 14:40. Метание молота, мужчины. Квалификация, группа B (Михаил Кохан)
Вечерняя сессия
- 19:15. Церемония открытия
- 20:02. Бег 1500м, мужчины. Предварительные забеги
- 20:05. Семиборье, женщины. Толкание ядра
- 20:10. Метание диска, мужчины. Квалификация, группа A
- 20:35. Тройной прыжок, мужчины. Квалификация
- 20:43. Бег 100 м, мужчины. Предварительные забеги
- 21:30. Семиборье, женщины. Бег 200 м
- 21:35. Толкание ядра, мужчины. Финал
- 21:40. Метание диска, мужчины. Квалификация, группа B
- 21:55. Бег 10000м, женщины. Финал
- 22:47. Смешанная эстафета 4х400 м. Финал
Воскресенье, 20 августа (6 комплектов медалей)
Утренняя сессия
- 08:15. Спортивная ходьба 20 км, женщины. Финал (Людмила Оляновская, Елена Собчук, Анна Шевчук)
- 10:00. Метание диск, женщина. Квалификация, группа A
- 10:35. Бег 400м, женщины. Предварительные забеги (Екатерина Карпюк)
- 10:50. Семиборье, женщины. Прыжки в длину
- 11:25. Бег 400 м, мужчины. Предварительные забеги
- 11:30. Метание диска, женщины. Квалификация, группа B
- 11:35. Прыжки в высоту, мужчины. Квалификация (Андрей Проценко, Олег Дорощук, Дмитрий Никитин)
- 12:25. Бег 400 м с барьерами, мужчины. Предварительные забеги
- 13:00. Семиборье, женщины. Метание копья, группа A
- 13:10. Бег 100м, женщины. Предварительные забеги
- 14:05. Бег 110 м с барьерами, мужчины. Предварительные забеги
- 14:05. Семиборье, женщины. Метание копья, группа B
Вечерняя сессия
- 17:35. Бег 100 м, мужчины. Полуфиналы
- 17:55. Прыжки в длину, женщины. Финал
- 18:05. Бег 1500м, женщины. Полуфиналы
- 18:35. Бег 1500м, мужчины. Полуфиналы
- 18:50. Метание молота, мужчины. Финал
- 19:00. Семиборье, женщины. Бег 800 м. Финал
- 19:25. Бег 10000м, мужчины. Финал
- 20:05. Бег 100 м, мужчины. Финал
Понедельник, 21 августа (4 комплекта медалей)
Вечерняя сессия
- 19:40. Прыжки с шестом, женщины. Квалификация
- 19:50. Бег 400м с барьерами, женщины. Предварительные забеги
- 20:35. Бег 400 м, мужчины. Полуфиналы
- 20:40. Тройной прыжок, мужчины. Финал
- 21:05. Бег 110 м с барьерами, мужчины. Полуфиналы
- 21:30. Метание диска, мужчины. Финал
- 21:35. Бег 100м, женщины. Полуфиналы
- 22:10. Бег 400м, женщины. Полуфиналы
- 22:40. Бег 110 м с барьерами, мужчины. Финал
- 22:50. Бег 100м, женщины. Финал
Вторник, 22 августа (4 комплекта медалей)
Вечерняя сессия
- 19:40. Бег 100м с барьерами, женщины. Предварительные забеги
- 20:20. Бег 800 м, мужчины. Предварительные забеги
- 20:55. Прыжки в высоту, мужчины. Финал
- 21:20. Метание диск, женщина. Финал
- 21:25. Бег 400м с барьерами, женщины. Полуфиналы
- 22:00. Бег 400 м, мужчины. Полуфиналы
- 22:30. Бег 1500м, женщины. Финал
- 22:42. Бег 3000 м с препятствиями, мужчины. Финал
Среда, 23 августа (4 комплекта медалей)
Утренняя сессия
- 11:05. Бег 800м, женщины. Предварительные забеги
- 11:15. Прыжки с шестом, мужчины. Квалификация
- 11:20. Метание копья, женщины. Квалификация, группа A
- 12:10. Бег 5000м, женщины. Предварительные забеги
- 12:15. Прыжки в длину, мужчины. Квалификация
- 12:55. Метание копья, женщины. Квалификация, группа B
- 13:05. Бег 200м, женщины. Предварительные забеги
- 13:50. Бег 200 м, мужчины. Предварительные забеги
Вечерняя сессия
- 20:00. Метание молота, женщины. Квалификация, группа A
- 20:10. Тройной прыжок, женщины. Квалификация (Марина Бех-Романчук, Мария Синей)
- 20:30. Прыжки с шестом, женщины. Финал
- 20:45. Бег 3000 м с препятствиями, женщины. Предварительные забеги
- 21:35. Метание молота, женщины. Квалификация, группа B
- 21:40. Бег 100м с барьерами, женщины. Полуфиналы
- 22:15. Бег 1500м, мужчины. Финал
- 22:35. Бег 400м, женщины. Финал
- 22:50. Бег 400 м с барьерами, мужчины. Финал
Четверг, 24 августа (7 комплектов медалей)
Утренняя сессия
- 08:00. Спортивная ходьба 35 км, мужчины. Финал
- 08:00. Спортивная ходьба 35 км, женщина. Финал
Вечерняя сессия
- 20:00. Бег 5000м, женщины. Предварительные забеги
- 20:30. Прыжки в длину, мужчины. Финал
- 20:45. Бег 200м, женщины. Полуфиналы
- 21:15. Метание молота, женщины. Финал
- 21:20. Бег 200 м, мужчины. Полуфинал
- 21:50. Бег 800 м, мужчины. Полуфинал
- 22:25. Бег 100м с барьерами, женщины. Финал
- 22:35. Бег 400 м, мужчины. Финал
- 22:50. Бег 400м с барьерами, женщины. Финал
Пятница, 25 августа (4 комплекта медалей)
Утренняя сессия
- 11:05. Десятиборье, мужчины. Бег 100 м
- 11:10. Метание копья, мужчины. Квалификация, группа A
- 11:20. Прыжки в высоту, женщины. Квалификация (Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко, Юлия Чумаченко)
- 11:55. Десятиборье, мужчины. Прыжки в высоту
- 12:45. Метание копья, мужчины. Квалификация, группа B
- 13:20. Десятиборье, мужчины. Толкание ядра
Вечерняя сессия
- 19:30. Десятиборье, мужчины. Прыжки в высоту
- 20:30. Бег 4х100 м, мужчины. Предварительные забеги
- 20:35. Тройной прыжок, женщины. Финал
- 21:00. Бег 4х100м, женщины. Предварительные забеги
- 21:20. Метание копья, женщины. Финал
- 21:25. Бег 800м, женщины. Полуфиналы
- 22:05. Десятиборье, мужчины. Бег 400 м
- 22:40. Бег 200м, женщины. Финал
- 22:50. Бег 200 м, мужчины. Финал
Суббота, 26 августа (8 комплектов медалей)
Утренняя сессия
- 08:00. Марафон, женщина. Финал
- 11:05. Десятиборье, мужчины. 110 м с барьерами
- 11:25. Толкание ядра, женщины. Квалификация
- 12 часов. Десятиборье, мужчины. Метание диска, группа A
- 13:05. Десятиборье, мужчины. Метание диска, группа B
- 15:00. Десятиборье, мужчины. Прыжки с шестом
Вечерняя сессия
- 20:05. Десятиборье, мужчины. Метание копья, группа A
- 20:25. Прыжки с шестом, мужчины. Финал
- 20:30. Бег 4х400 м, мужчины. Предварительные забеги
- 20:55. Бег 4х400м, женщины. Предварительные забеги
- 21:10. Десятиборье, мужчины. Метание копья, группа B
- 21:15. Толкание ядра, женщины. Финал
- 21:30. Бег 800 м, мужчины. Финал
- 21:50. Бег 5000м, женщины. Финал
- 22:25. Десятиборье, мужчины. Бег 1500м. Финал
- 22:40. Бег 4х100 м, мужчины. Финал
- 22:50. Бег 4х100м, женщины. Финал
Воскресенье, 27 августа (8 комплектов медалей)
Утренняя сессия
- 08:00. Марафон, мужчины. Финал
Вечерняя сессия
- 21:05. Прыжки в высоту, женщины. Финал
- 21:10. Бег 5000м, мужчины. Финал
- 21:20. Метание копья, мужчины. Финал
- 21:45. Бег 800м, женщины. Финал
- 22:10. Бег 3000 м с препятствиями, женщины. Финал
- 22:37. Бег 4х400 м, мужчины. Финал
- 22:47. Бег 4х400м, женщины. Финал
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