Астон Вилла потеряла из-за травмы новичка, еще не успевшего дебютировать за команду

Леон Горецка будет вынужден пропустить несколько недель.

Новичок Астон Виллы немецкий полузащитник Леон Горецка угодил в лазарет.

31-летний футболист получил травму колена на тренировке, из-за чего ему придется пропустить до пяти недель.

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О своем повреждении игрок сообщил в Instagram.

"Дорогие вилланы, прежде всего, спасибо за невероятно теплый прием. После первых нескольких дней в этом клубе ощущение того, что я именно там, где должен быть, с каждым днем ​​только усиливалось. К сожалению, мой организм отреагировал на возросшую нагрузку после перерыва в тренировках. Это расстраивает, но мне нужен этот короткий перерыв, чтобы вернуться в полную силу.

Я воспользуюсь ближайшими днями, включая перерыв на международные матчи, чтобы полностью восстановиться, и вернусь готовым сражаться и отдать все ради вас и ради Виллы. С нетерпением жду встречи на поле", - написал Горецка.

Напомним, что бывший полузащитник Баварии Горецка присоединился к Астон Вилле 27 августа на правах свободного агента и еще не успел дебютировать за английскую команду.

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