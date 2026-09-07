Астон Вилла потеряла из-за травмы новичка, еще не успевшего дебютировать за команду
Новичок Астон Виллы немецкий полузащитник Леон Горецка угодил в лазарет.
31-летний футболист получил травму колена на тренировке, из-за чего ему придется пропустить до пяти недель.
Читай также: Астон Вилла арендовала защитника Вест Хэма
О своем повреждении игрок сообщил в Instagram.
"Дорогие вилланы, прежде всего, спасибо за невероятно теплый прием. После первых нескольких дней в этом клубе ощущение того, что я именно там, где должен быть, с каждым днем только усиливалось. К сожалению, мой организм отреагировал на возросшую нагрузку после перерыва в тренировках. Это расстраивает, но мне нужен этот короткий перерыв, чтобы вернуться в полную силу.
Я воспользуюсь ближайшими днями, включая перерыв на международные матчи, чтобы полностью восстановиться, и вернусь готовым сражаться и отдать все ради вас и ради Виллы. С нетерпением жду встречи на поле", - написал Горецка.
Напомним, что бывший полузащитник Баварии Горецка присоединился к Астон Вилле 27 августа на правах свободного агента и еще не успел дебютировать за английскую команду.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!