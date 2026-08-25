iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Астон Вилла интересуется звездой Милана

Бирмингемский клуб хочет усилиться Рафаэлем Леау.
Сегодня, 11:45       Автор: Игорь Мищук
Рафаэл Леау / Getty Images
Рафаэл Леау / Getty Images

Астон Вилла рассматривает возможность подписания вингера Милана и сборной Португалии Рафаэла Леау.

Как сообщает Calciomercato, главный тренер бирмингемского клуба Унаи Эмери считает, что 27-летний футболист может стать серьезным усилением атакующей линии команды.

Читай также: Новый тренер Милана принял решение продать их звезду

Ранее "россонери" рассчитывали получить за португальца 60 миллионов евро, однако предполагается, что сейчас будут готовы отпустить своего игрока за 50 миллионов евро.

Отмечается, что официальные переговоры о трансфере Астон Вилла пока не начинала.

В прошлом сезоне Леау провел в составе Милана 31 матч во всех турнирах, записав на свой счет десять голов и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла арендовала защитника Вест Хэма.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Милан Астон Вилла Рафаэл Леау

Статьи по теме

Голкипер Ювентуса отправился в АПЛ Голкипер Ювентуса отправился в АПЛ
Бразильский вингер официально сменил Манчестер Сити на Тоттенхэм Бразильский вингер официально сменил Манчестер Сити на Тоттенхэм
Названы семь клубов, где Мудрик может продолжить карьеру Названы семь клубов, где Мудрик может продолжить карьеру
Манчестер Сити согласовал покупку перспективного вингера Манчестер Сити согласовал покупку перспективного вингера

Видео

Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы
Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации Лиги чемпионов, Ла Лиги и Кубка английской лиги
просмотров
Свитолина завершила выступление на турнире в Цинциннати из-за травмы
просмотров
Костюк вышла в четвертьфинал "тысячника" в Цинциннати
просмотров
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
просмотров

Последние новости

Бокс14:55
Бокс: расписание боев
Бокс14:43
"Для меня это будет конец": Хргович оценил важность боя с Итаумой
Европа13:56
Голкипер Ювентуса отправился в АПЛ
Европа13:28
Бразильский вингер официально сменил Манчестер Сити на Тоттенхэм
Европа12:48
Названы семь клубов, где Мудрик может продолжить карьеру
Европа11:45
Астон Вилла интересуется звездой Милана
Европа11:02
Манчестер Сити согласовал покупку перспективного вингера
Европа10:33
"Не играть пять месяцев тяжело": Тренер Болоньи оценил дебют Довбика
Теннис09:55
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
Теннис09:45
Калинина снялась с турнира в Монтеррее из-за травмы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK