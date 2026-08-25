Астон Вилла интересуется звездой Милана

Астон Вилла рассматривает возможность подписания вингера Милана и сборной Португалии Рафаэла Леау.

Как сообщает Calciomercato, главный тренер бирмингемского клуба Унаи Эмери считает, что 27-летний футболист может стать серьезным усилением атакующей линии команды.

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Ранее "россонери" рассчитывали получить за португальца 60 миллионов евро, однако предполагается, что сейчас будут готовы отпустить своего игрока за 50 миллионов евро.

Отмечается, что официальные переговоры о трансфере Астон Вилла пока не начинала.

В прошлом сезоне Леау провел в составе Милана 31 матч во всех турнирах, записав на свой счет десять голов и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла арендовала защитника Вест Хэма.

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