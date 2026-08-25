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Ястремская проиграла в первом круге турнира в Монтеррее

Украинка в трех сетах уступила индонезийской сопернице.
Сегодня, 08:58       Автор: Игорь Мищук
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№112 WTA) не смогла преодолеть первый раунд турнира WTA 500 в Монтеррее.

На старте соревнований в Мексике украинка встречалась с индонезийкой Джанис Тжен (№35 WTA) и уступила в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:7(5).

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Соперницы провели на корте 2 часа 18 минут. Ястремская за игру четырежды подала навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейк-пойнтов.

Это был второй очный матч теннисисток, а индонезийка удвоила свое преимущество в личных встречах.

WTA 500, Монтеррей, Мексика
Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) - Джанис Тжен (Индонезия) 6:2, 3:6, 6:7(5)

Отметим, что во втором круге Тжен сыграет против еще одной украинки Юлии Стародубцевой, которая ранее прошла австрийку Лилли Таггер.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Даяна Ястремская

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