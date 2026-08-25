Подрез преодолела первый раунд квалификации US Open-2026
Украинская теннисистка Вероника Подрез (№132 WTA) выиграла матч первого раунда квалификации US Open-2026.
На старте соревнований украинка встречалась с американкой Керолайн Доулгайд (№245 WTA), которую одолела в трех сетах со счетом 6:2, 0:6, 6:3.
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Матч продолжался 1 час 59 минут. Подрез за игру четырежды подала навылет, допустила десять двойных ошибок и реализовала четыре из 23 брейк-пойнтов.
Это была первая очная встреча теннисисток.
US Open
Квалификация, первый раунд
Вероника Подрез (Украина) - Керолайн Доулгайд (США) 6:2, 0:6, 6:3
Во втором раунде квалификации US Open Подрез сыграет против канадки Бьянки Андрееску.
Напомним, что сразу в основной сетке US Open-2026 выступят семь украинских теннисисток.
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