US OPEN-2022 (ATP): расписание и результаты матчей мужской сетки

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужской сетки Открытого чемпионата США по теннису.

US Open (Открытый чемпионат США по теннису) - один из четырех турниров категории Большого шлема. Турнир проходит в Нью-Йорке на хардовых кордах местного Национального теннисного центра. Организатором турнира является Ассоциация тенниса США. Участие в турнире принимают 128 теннисистов.

Даты: 29 августа – 11 сентября

Призовой фонд: 60 000 000 долларов (рекордные)

Действующий чемпион: Даниил Медведев (нейтральный статус)

А есть наши? Нет

Вашему вниманию расписание и результаты матчей US Open-2022 (основная сетка):

Первый раунд

Понедельник, 29 августа

Кентен Алис (Франция) - Артур Риндеркнеш (Франция)

Алехандро Табило (Чили) - Камиль Майхшак (Польша)

Деффри-Джон Вульф (США) - Роберто Баутиста-Агут (Испания)

Йосихито Нисиока (Япония) - Алехандро Давидович-Фокина (Испания)

Франсиско Серундоло (Аргентина) - Энди Маррей (Великобритания)

Джон Миллман (Австралия) - Эмилион Нава (США)

Томми Пол (США) - Бернабе Сапата-Миральес (Испания)

Чжан Чжичжэнь (Китай) - Тим ван Рейтховен (Нидерланды)

Себастьян Корда (США) - Факундо Багнис (Аргентина)

Даниил Медведев (нейтральный статус) - Стефан Козлов (США)

Мартон Фучович (Венгрия) - Максим Кресси (США)

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) - Пабло Андухар (Испания)

Кайл Эдмунд (США) - Каспер Рууд (Норвегия)

Николас Джарри (Чили) - Маттео Берреттини (Италия)

У Ибин (Китай) - Николоз Басилашвивли (Грузия)

Филип Краинович (Сербия) - Алекс де Минор (Австралия)

Бен Шелтон (США) - Нуну Боргес (Португалия)

Стэн Вавринка (Швейцария) - Корентен Муте (Франция)

Александер Ричард (Швейцария) - Феликс Оже-Альяссим (Канада)

Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Доминик Тим (Австрия)

Кристян Гагарин (Чили) - Иржи Легечка (Чехия)

Карен Хачанов (нейтральный статус) - Денис Кудла (США)

Алекс Молчан (Словакия) - Тьяго Монтейро (Бразилия)

Томаш Махач (Чехия) - Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)

Бенжамен Бонзи (Франция) - Уго Умбер (Франция)

Александр Бублик (Казахстан) - Юго Гастон (Франция)

Джек Дрэйпер (Великобритания) - Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Лоренцо Сонего (Италия) - Джордан Томпсон (Австралия)

Аляж Бедене (Словения) - Педро Качин (Аргентина)

Тейлор Фриц (США) - Брендон Холт (США)

Стефанос Циципас (Греция) - Даниэль-Элаи Галан (Колумбия)

Ник Кирьос (Австралия) - Танаси Коккинакис (Австралия)