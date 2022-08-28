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US OPEN-2022 (ATP): расписание и результаты матчей мужской сетки

Вашему вниманию расписание и результаты матчей мужской сетки Открытого чемпионата США по теннису.
Сегодня, 10:05
US OPEN-2022 (ATP): расписание и результаты матчей / Getty Images
US OPEN-2022 (ATP): расписание и результаты матчей / Getty Images
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US Open (Открытый чемпионат США по теннису) - один из четырех турниров категории Большого шлема. Турнир проходит в Нью-Йорке на хардовых кордах местного Национального теннисного центра. Организатором турнира является Ассоциация тенниса США. Участие в турнире принимают 128 теннисистов.

Даты: 29 августа – 11 сентября
Призовой фонд: 60 000 000 долларов (рекордные)
Действующий чемпион: Даниил Медведев (нейтральный статус)
А есть наши? Нет

Вашему вниманию расписание и результаты матчей US Open-2022 (основная сетка):

Первый раунд

Понедельник, 29 августа

Кентен Алис (Франция) - Артур Риндеркнеш (Франция)
Алехандро Табило (Чили) - Камиль Майхшак (Польша)
Деффри-Джон Вульф (США) - Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Йосихито Нисиока (Япония) - Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
Франсиско Серундоло (Аргентина) - Энди Маррей (Великобритания)
Джон Миллман (Австралия) - Эмилион Нава (США)
Томми Пол (США) - Бернабе Сапата-Миральес (Испания)
Чжан Чжичжэнь (Китай) - Тим ван Рейтховен (Нидерланды)
Себастьян Корда (США) - Факундо Багнис (Аргентина)
Даниил Медведев (нейтральный статус) - Стефан Козлов (США)
Мартон Фучович (Венгрия) - Максим Кресси (США)
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) - Пабло Андухар (Испания)
Кайл Эдмунд (США) - Каспер Рууд (Норвегия)
Николас Джарри (Чили) - Маттео Берреттини (Италия)
У Ибин (Китай) - Николоз Басилашвивли (Грузия)
Филип Краинович (Сербия) - Алекс де Минор (Австралия)
Бен Шелтон (США) - Нуну Боргес (Португалия)
Стэн Вавринка (Швейцария) - Корентен Муте (Франция)
Александер Ричард (Швейцария) - Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Пабло Карреньо-Буста (Испания) - Доминик Тим (Австрия)
Кристян Гагарин (Чили) - Иржи Легечка (Чехия)
Карен Хачанов (нейтральный статус) - Денис Кудла (США)
Алекс Молчан (Словакия) - Тьяго Монтейро (Бразилия)
Томаш Махач (Чехия) - Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)
Бенжамен Бонзи (Франция) - Уго Умбер (Франция)
Александр Бублик (Казахстан) - Юго Гастон (Франция)
Джек Дрэйпер (Великобритания) - Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Лоренцо Сонего (Италия) - Джордан Томпсон (Австралия)
Аляж Бедене (Словения) - Педро Качин (Аргентина)
Тейлор Фриц (США) - Брендон Холт (США)
Стефанос Циципас (Греция) - Даниэль-Элаи Галан (Колумбия)
Ник Кирьос (Австралия) - Танаси Коккинакис (Австралия)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: расписание US Open Открытый чемпионат США ATP расписание и результаты us open-2022
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