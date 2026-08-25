iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити согласовал покупку перспективного вингера

Состав "горожан" пополнит бразилец Аллан из Палмейраса.
Сегодня, 11:02       Автор: Игорь Мищук
Аллан / Getty Images
Аллан / Getty Images

Вингер Палмейраса Аллан продолжит карьеру в составе Манчестер Сити.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "горожане" достигли устной договоренности с бразильским клубом по поводу приобретения 22-летнего футболиста.

Читай также: Манчестер Сити продаст еще одного игрока

По информации источника, сумма трансфера должна составить 40 миллионов евро плюс бонусы.

В нынешнем сезоне Аллан провел в составе Палмейраса во всех турнирах 42 матча, отличившись шестью голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм согласовал покупку вингера Манчестер Сити.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы палмейрас Манчестер Сити аллан

Статьи по теме

Челси окончательно отклонил предложение клуба АПЛ по аренде Мудрика Челси окончательно отклонил предложение клуба АПЛ по аренде Мудрика
Бывший ключевой игрок Ливерпуля стал одноклубником украинцев в Турции Бывший ключевой игрок Ливерпуля стал одноклубником украинцев в Турции
Клуб АПЛ готовит новое предложение по Мудрику Клуб АПЛ готовит новое предложение по Мудрику
Цыганков нашел себе новый клуб, где воссоединится с бывшим тренером Цыганков нашел себе новый клуб, где воссоединится с бывшим тренером

Видео

Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы
Сикан отличился четвертым голом за Андерлехт в квалификации Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи квалификации Лиги чемпионов, Ла Лиги и Кубка английской лиги
просмотров
Свитолина завершила выступление на турнире в Цинциннати из-за травмы
просмотров
Костюк вышла в четвертьфинал "тысячника" в Цинциннати
просмотров
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
просмотров

Последние новости

Европа11:02
Манчестер Сити согласовал покупку перспективного вингера
Европа10:33
"Не играть пять месяцев тяжело": Тренер Болоньи оценил дебют Довбика
Теннис09:55
Ястремская потерпела поражение на старте турнира в Мексике
Теннис09:45
Калинина снялась с турнира в Монтеррее из-за травмы
Теннис09:27
Подрез преодолела первый раунд квалификации US Open-2026
Теннис08:58
Ястремская проиграла в первом круге турнира в Монтеррее
Европа08:20
Футбол сегодня: матчи квалификации Лиги чемпионов, Ла Лиги и Кубка английской лиги
Вчера, 23:58
Европа23:58
Челси с трудом выстоял в матче с Фулхэмом
Европа23:14
Ньюкасл выкупит лучшего бомбардира Лилля
Европа22:08
Ноттингем в шаге от трансфера нападающего Челси
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK