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Футбол

Тоттенхэм согласовал покупку вингера Манчестер Сити

Савиньо продолжит карьеру в лондонском клубе.
Сегодня, 08:59       Автор: Игорь Мищук
Савиньо / Getty Images
Савиньо / Getty Images

Бразильский вингер Манчестер Сити Савиньо вскоре станет игроком Тоттенхэма.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб достиг договоренности с "горожанами" о покупке 22-летнего футболиста.

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По информации источника, "шпоры" заплатят за игрока 75 миллионов фунтов стерлингов (около 87,5 миллионов евро).

В ближайшее время бразилец отправится в лондонский клуб для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.

В минувшем сезоне Савиньо провел в составе Манчестер Сити 36 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ювентус объявил о подписании голкипера Тоттенхэма.

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