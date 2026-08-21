Тоттенхэм согласовал покупку вингера Манчестер Сити
Бразильский вингер Манчестер Сити Савиньо вскоре станет игроком Тоттенхэма.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, лондонский клуб достиг договоренности с "горожанами" о покупке 22-летнего футболиста.
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По информации источника, "шпоры" заплатят за игрока 75 миллионов фунтов стерлингов (около 87,5 миллионов евро).
В ближайшее время бразилец отправится в лондонский клуб для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.
В минувшем сезоне Савиньо провел в составе Манчестер Сити 36 матчей во всех турнирах, отличившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Ювентус объявил о подписании голкипера Тоттенхэма.
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