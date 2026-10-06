iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Баскетбольная Высшая лига стартует в октябре: известен календарь первого тура

Новый сезон мужской Высшей лиги Украины по баскетболу стартует 10–11 октября. Матчи первого тура пройдут в Житомире и Каменце-Подольском.
Сегодня, 13:14       Автор: Сергей Носенко
ФБУ
ФБУ

Федерация баскетбола Украины опубликовала календарь первого тура Высшей лиги.

В Житомире новичок турнира Полесье-Житомирская политехника примет вторую команду Нико-Баскета. Первая встреча состоится в субботу, 10 октября, и начнется в 17:00. Второй матч пройдет в воскресенье в 11:00.

Еще один дебютант Высшей лиги — одесская Чайка-ВМСУ — сыграет на выезде против ДиДиБао в Каменце-Подольском. В субботу команды начнут игру в 17:00, а повторная встреча состоится в воскресенье в 13:00.

В новом сезоне Высшей лиги выступят шесть команд. Регулярный чемпионат пройдет в четыре круга, поэтому каждый коллектив проведет по 20 матчей — по десять домашних и выездных.

Всего в регулярной части сезона запланировано 60 поединков. Команды будут проводить по два матча подряд с одним соперником.

Регулярный чемпионат завершится 7 февраля 2027 года. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф, где серии продлятся до двух побед.

Напомним, украинец Михайлюк сыграл в первом предсезонном матче за Юту.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ФБУ

Статьи по теме

Надо выигрывать все матчи — Багатскис поставил амбициозную цель после победы Надо выигрывать все матчи — Багатскис поставил амбициозную цель после победы
ФБУ аннулировала результаты середняка Суперлиги ФБУ аннулировала результаты середняка Суперлиги
Дочь вице-президента ФБУ по развитию детского баскетбола выиграла ЧЕ U-16 со сборной Испании Дочь вице-президента ФБУ по развитию детского баскетбола выиграла ЧЕ U-16 со сборной Испании
Днепр и Киев-Баскет разделили индивидуальные награды сезона Суперлиги Днепр и Киев-Баскет разделили индивидуальные награды сезона Суперлиги

Видео

Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций
Украина - Венгрия 1:2: видео голов и лучших моментов матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" проведут второй матч с Венгрией в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: финал тура Лиги наций, дерби Англия — Чехия и Хорватия — Испания
просмотров
Свитолина прошла в третий раунд Пекина
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Бокс15:14
Болельщики сорвали бой 61-летнего экс-чемпиона мира
Футбол14:30
Сборная Украины U-17 завершила турнир в Хорватии на пятом месте
Украина13:49
Чернигов совершил камбэк с 0:2 и стал последним участником 1/8 финала Кубка Украины
Украина13:14
Баскетбольная Высшая лига стартует в октябре: известен календарь первого тура
Лига наций12:21
Венгерские фанаты оскорбили гимн Украины перед матчем
Бокс11:52
Итаума решил не менять тренера после первого поражения в карьере
Европа11:20
Рафинья подписал новый контракт с Барселоной
НХЛ10:42
НХЛ: Даллас разгромил Сан-Хосе, Оттава обыграла Бостон
Лига наций09:50
"Так не может быть": игроки сборной Украины признали детские ошибки
Теннис09:10
Олийникова разгромила китаянку на старте турнира в Сучжоу
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK