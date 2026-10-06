Баскетбольная Высшая лига стартует в октябре: известен календарь первого тура

Новый сезон мужской Высшей лиги Украины по баскетболу стартует 10–11 октября. Матчи первого тура пройдут в Житомире и Каменце-Подольском.

Федерация баскетбола Украины опубликовала календарь первого тура Высшей лиги.

В Житомире новичок турнира Полесье-Житомирская политехника примет вторую команду Нико-Баскета. Первая встреча состоится в субботу, 10 октября, и начнется в 17:00. Второй матч пройдет в воскресенье в 11:00.

Еще один дебютант Высшей лиги — одесская Чайка-ВМСУ — сыграет на выезде против ДиДиБао в Каменце-Подольском. В субботу команды начнут игру в 17:00, а повторная встреча состоится в воскресенье в 13:00.

В новом сезоне Высшей лиги выступят шесть команд. Регулярный чемпионат пройдет в четыре круга, поэтому каждый коллектив проведет по 20 матчей — по десять домашних и выездных.

Всего в регулярной части сезона запланировано 60 поединков. Команды будут проводить по два матча подряд с одним соперником.

Регулярный чемпионат завершится 7 февраля 2027 года. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф, где серии продлятся до двух побед.

Напомним, украинец Михайлюк сыграл в первом предсезонном матче за Юту.

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