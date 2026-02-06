ФБУ аннулировала результаты середняка Суперлиги

В турнирную таблицу были внесены коррективы.

Криворожский Кривбасс окончательно покинул баскетбольную Суперлигу. Федерация баскетбола Украины исключила команду из состава участников чемпионата Украины, сообщает официальный сайт ФБУ.

Функционеры также аннулировали результаты всех матчей криворожцев. Как следствие, скорректировали также набранные и пропущенные очки других команд. Статистику игроков БК Кривбасс решили сохранить.

После обновления турнирной таблицы на 4-е место поднялась ивано-франковская Говерла. Рекорд команды – 9 побед, 6 поражений. Аутсайдером же первенства остался Старый Луцк (1 победа, 14 поражений).

Кстати, украинец Алексей Лень не спас Реал Мадрид от очередного поражения в Евролиге.

