Реал с Ленем третий раз подряд проиграл в Евролиге

"Сливочные" попали в полосу неудач.
5 февраля, 20:26       Автор: Антон Федорцив
Алексей Лень / Getty Images
Украинец Алексей Лень не предотвратил поражение мадридского Реала в 27-м туре Евролиги. Обидчиком Королевского клуба стал эмиратский Дубай (85:93).

Центровой начал матч на скамейке запасных. Впоследствии Лень получил немного времени – менее двух минут. Украинский баскетболист успел набрать 2 очка и сделать 2 подбора.

Реал остался в зоне плей-ин Евролиги. Рекорд "сливочных" – 16 побед, 11 поражений. Следующий матч мадридцы сыграют 13 февраля в Белграде против Партизана.

Напомним, ранее Лень провел самый результативный поединок после перехода в Реал.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дубай Реал Мадрид Алексей Лень

