Известны три игрока, которых продаст Реал Мадрид

Клуб готовится к масштабной оптимизации.
5 февраля, 09:58       Автор: Валентина Чорноштан
Реал Мадрид / Getty Images
Совет директоров мадридского Реала очертил чёткий план по оптимизации состава и сокращению расходов на зарплаты. В связи с этим было выбрано трое игроков, которые покинут мадридскую команду.

Как пишет Fichajes, среди них Фран Гарсия, Давид Алаба и Дани Себальос. Отмечается, что продажа 26-летнего Гарсии связана с тем, что он стал четвёртым игроком в очереди на выход на поле на позиции левого защитника.

Австриец Давид Алаба, который считается ветераном команды и у которого контракт с Реалом заканчивается в июне 2026 года, не продлит договор и перейдёт в другую команду. На это решение согласились обе стороны.

Дани Себальос сам не раз заявлял, что хочет сменить клуб из-за отсутствия достаточного игрового времени. Поэтому 29-летнего хавбека планируют продать летом 2026 года.

К слову, бывшая суперзвезда Челси вернулась в Европу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид

