Легенды Барселоны и Интера пронесли олимпийский огонь через Италию

Фабрегас зажёг олимпийский факел в Комо вместе с Хавьером Дзанетти.

Сеск Фабрегас и Хавьер Дзанетти приняли участие в эстафете олимпийского огня.

Воспитанник Барселоны и экс-капитан Интера, а ныне директор "нерадзурри", провели эстафету из района Бергамо в Комо.

В городе Таппа факел на площади Кавур зажёг тренер команды Комо Сеск Фабрегас, незадолго до него роль факелоносца также взял на себя Хавьер Дзанетти.

Отметим, что чемпион мира 2010 года был первым из нескольких бывших международных спортсменов, кто сегодня нёс огонь. За ним следовали шведская горнолыжница Фрида Хансдоттер, французский биатлонист Мартен Фуркад и японский фехтовальщик Юки Ота.

