Бывший игрок Барселоны объяснил, почему Алонсо тяжело удерживать команду Реала в узде

Бывший игрок Барселоны, а сейчас главный тренер Комо Сеск Фабрегас для Marca поделился мыслями о том, почему Хаби Алонсо трудно контролировать раздевалку мадридского Реала.

"Все игроки очень хорошие. Каждый заслуживает играть. Все считают, что должны играть. Каждый должен вносить разницу. Все они стоят по 50 миллионов евро, все играют за свои сборные. Справиться с этим, безусловно, должно быть труднее всего", — цитирует испанца издание.

Напомним, что сейчас королевский клуб занимает второе место в Ла Лиге, набрав 42 очка.

Клуб из АПЛ нацелился на бывшего форварда Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!