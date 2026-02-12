iSport.ua
Русский Українська

Шепиленко завершила выступление в супергиганте досрочно

Украинская горнолыжница сбила ворота и сошла с дистанции.
Сегодня, 14:18       Автор: Валентина Чорноштан
Анастасия Шепиленко / Getty Images
Анастасия Шепиленко / Getty Images

В шестой день Олимпиады-2026 проходят женские лыжные гонки с раздельным стартом.

В этих соревнованиях приняла участие украинская горнолыжница Анастасия Шепиленко, однако спуск для неё оказался неудачным.

Спортсменка не завершила спуск в супергиганте - Анастасия допустила ошибку и снесла синие ворота.

Таким образом, Шепиленко не финишировала в финале супергиганта.

Добавим, что главной новостью шестого дня Игр стала дисквалификация скелетониста Гераскевича.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Вингер Тоттенхэма вылетел с серьезной травмой Вингер Тоттенхэма вылетел с серьезной травмой
Голкипер Зари сообщил о сорвавшемся трансфере в клуб Ла Лиги Голкипер Зари сообщил о сорвавшемся трансфере в клуб Ла Лиги
Valve анонсировала The International-2026 Valve анонсировала The International-2026
Рома намерена постепенно интегрировать Тотти в систему клуба Рома намерена постепенно интегрировать Тотти в систему клуба

Видео

Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам
Гераскевич показал свой шлем, посвященный погибшим спортсменам

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: мужская спринтерская гонка продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на Олимпийских играх-2026
просмотров
Футбол сегодня: Ярмолюк сыграет с Арсеналом, первый полуфинал Кубка Испании
просмотров
Милан-Кортина 2026: Норвегия уверенно возглавляет медальный зачет Олимпиады
просмотров

Последние новости

Европа18:05
Вингер Тоттенхэма вылетел с серьезной травмой
Украина17:52
Голкипер Зари сообщил о сорвавшемся трансфере в клуб Ла Лиги
Киберспорт17:40
Valve анонсировала The International-2026
Европа17:17
Рома намерена постепенно интегрировать Тотти в систему клуба
Олимпийские игры16:59
Гераскевича наградили государственным орденом после дисквалификации
Олимпийские игры16:28
Мигаль стала лучшей среди украинок в гонке с раздельным стартом на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры15:55
Олимпиада-2026, хоккей: Швейцария разгромила Францию, Чехия встретится с Канадой, а Латвия - с США
Биатлон15:45
Биатлон-2025/2026: мужская спринтерская гонка продолжит программу соревнований на Олимпиаде-2026
Биатлон15:33
Украина определилась, кто побежит мужской спринт на Олимпиаде-2026
Олимпийские игры14:58
"Если есть честь": Главу МОК призвали уйти в отставку после дисквалификации Гераскевича
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK